Le Sexy Bowl: «Ça fait partie du show»

Les chanteuses pop ne sont pas sur le point de se couvrir de la tête au pied pour monter sur scène, n’en déplaise à ceux qui ont été choqués par les tenues sexy de Shakira et Jennifer Lopez lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl.

« Comme ils disent en anglais : sex sells », martèle l’animateur de radio Mike Gauthier, qui a vu les Paula Abdul, Madonna et Britney Spears mettre de l’avant une image plus sexualisée des vedettes féminines du temps où il était VJ à Musique Plus.

C’est dans cet esprit, en misant sur des costumes révélateurs, des déhanchements suggestifs et même la danse-poteau pour J.Lo, que les deux stars latines ont pris d’assaut la scène du Super Bowl pour offrir un spectacle largement acclamé, mais que certains ont trouvé trop sexy.

« Ça fait partie du show, plaide Mike Gauthier. Elles ont livré ce qu’on leur a demandé. La NFL ne les a pas retenues parce qu’elles se promènent en col roulé pour se cacher. Ce n’était pas gratuit, ce sont des habits de scène. Là où ça a peut-être dérangé, c’est qu’il y en avait beaucoup en même temps. »

Chroniqueur mode au Journal, Andrew McNally ne s’offusque pas non plus des choix vestimentaires des stars du Super Bowl.

« À 50 ans, Jennifer Lopez peut bien porter ce qu’elle veut.

Choix discutables

Mike Gauthier reconnaît néanmoins que certains choix de mise en scène, dimanche soir, étaient discutables. Malgré l’allusion à son film Arnaque en talons, la danse-poteau de J.Lo était de trop, croit l’animateur.

Idem quand un J. Balvin amplement vêtu a collé lascivement son sexe aux fesses de Jennifer Lopez.

« Ce sont quelques petites gouttes qui ont fait déborder le vase. »

D’ailleurs, si on peut déplorer que les rappeurs soient tous bien recouverts, l’hypersexualisation n’est pas qu’une affaire de femmes, fait remarquer Andrew McNally.

« Billy Idol est toujours torse nu, Steven Tyler chante avec un pantalon moulant et la chemise déboutonnée. »

Nouvelle génération, nouvelle esthétique

M. McNally estime cependant que la jeune génération, menée par Billie Eilish et Lizzo, apportera une plus grande diversité, comme on a pu le constater à la remise des prix Grammy, il y a une semaine.

« Lizzo, avec sa silhouette voluptueuse, est très différente des codes. Billie Eilish, ce sont des vêtements XXL, elle est souvent en t-shirt avec un pantalon. Elles ont une esthétique différente. C’est une nouvelle proposition pour les jeunes dont les idoles offrent une autre possibilité pour les gens qui ne se reconnaissent pas dans un look à la Jennifer Lopez ou à la Shakira », dit-il.

Shakira et J.Lo se félicitent

Jennifer Lopez et Shakira ont exprimé leur bonheur sur Twitter après leur performance lors de la mi-temps du Super Bowl, qui a été saluée par les fans des quatre coins du monde.

« Merci à mon incroyable équipe pour la mi-temps la plus épique que j’aurais pu imaginer. Je vous aime tant les gars », a posté Jennifer Lopez.

« Le meilleur cadeau d’anniversaire possible a été le soutien de mes fans et de l’équipe la meilleure et la plus infatigable dont un artiste peut rêver », a renchéri Shakira, dont c’était l’anniversaire, dimanche. Elle fêtait ses 43 ans, et a aussi remercié sa collègue. « Merci à J.Lo pour une nuit qui montre tout ce que les latinos ont à offrir », a-t-elle ajouté.