Les jeunes de 14 à 17 ans pourront élire le nouveau chef des verts

Les adolescents de 14 à 17 ans pourront choisir le prochain chef du Parti vert du Canada, en vertu des règles pour la course à la direction présentées lundi.

«Lors de la dernière campagne électorale fédérale, on s’est aperçus que les jeunes ont aidé plusieurs de nos candidats et qu’ils voulaient s’engager dans l’action politique même s’ils ne pouvaient pas voter, a mentionné l’environnementaliste québécois Daniel Green, qui est chef adjoint du Parti vert, en entrevue téléphonique. On trouvait que s’ils pouvaient faire du porte-à-porte et aider le parti, ils pouvaient devenir membres et choisir le chef.»

«La lutte contre les changements climatiques, on fait cela pour les prochaines générations. C’était donc normal d’appeler les jeunes à voter», a-t-il ajouté, soulignant l’engagement des élèves du pays dans des manifestations monstres pour limiter les gaz à effet de serre, inspirés par Greta Thunberg.

Ces jeunes ne pourront toutefois pas se présenter à la chefferie, faute d'être éligibles à la Chambre des Communes puisqu'il faut avoir au moins 18 ans.

Les jeunes et leurs ainés doivent devenir membres pour voter, ce qui coûte 10 $. Il est toutefois possible que le prix pour les jeunes soit réduit.

Prix d’entrée

Pour se présenter, les aspirants-chefs devront débourser 10 000 $ et récolter 100 signatures de membres, dont au moins 20 jeunes. Une autre tranche de 40 000 $ devrait être déboursée au plus tard le 31 juillet. Davantage de signatures seront aussi requises, avec des minimums pour chacune des six régions du pays. À titre de comparaison, le Parti conservateur du Canada, qui se cherche aussi un chef, a exigé 200 000 $ comme frais d’inscription, en plus de 100 000 $ en dépôt.

«Le fait de limiter les frais d'inscription à 10 000 $ rend la course accessible à une certaine diversité de participants provenant de l’ensemble du pays. Les candidats et les candidates ont six mois pour se faire connaître et amasser des fonds avant que la deuxième moitié des frais d'inscription ne soit due. Il s’agit d’une excellente occasion pour tous ceux et celles qui souhaitent jouer un rôle de premier plan sur la scène nationale dans la lutte contre les changements climatiques», a affirmé la chef par intérim du Parti vert, Jo-Ann Roberts, qui a remplacé Elizabeth May qui a démissionné en novembre après 13 ans aux commandes des verts.

Le plafond de dépenses par candidat a été fixé à 500 000 $.

Au moins deux débats entre les prétendants auront lieu, un en français et un autre en anglais, mais les modalités n'ont pas encore été annoncées.

Le vote en ligne commencera le 26 septembre prochain et se terminera le 3 octobre lors du congrès national du parti à Charlottetown à l’Île-du-Prince-Édouard. Il sera aussi possible de voter par correspondance.