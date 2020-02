Les véhicules neufs ont la cote dans l’est du Québec

Il se vend des véhicules neufs comme jamais dans l'est du Québec, l'année 2019 ayant même été l'une des meilleures à vie pour les concessionnaires.

Il s'est vendu 18 216 voitures neuves l'an dernier dans l'est de la province, près de 450 000 au Québec et 1,95 million au Canada. Mais alors que ces ventes sont légèrement à la baisse au Québec et au Canada, elles sont meilleures que jamais dans l’est québécois.

La Corporation des concessionnaires automobiles de l'Est-du-Québec parle même d'une année exceptionnelle. Et plus que jamais, les VUS et les camions légers sont les préférés des acheteurs.

«Les VUS ont pris énormément d'ampleur, c'est pratiquement quatre ventes sur six», a expliqué Guillaume Rioux, copropriétaire de Rimouski Hyundai.

«Beaucoup de VUS, beaucoup de camions, moins de voitures qu'auparavant, moins de mini-fourgonnettes car les familles se tournent maintenant vers les VUS», a dit de son côté Marie-Lee Michaud, qui est coordonnatrice-marketing chez Michaud Automobiles, à Rimouski aussi.

Entre Rivière-du-Loup et les Îles-de-la-Madeleine et sur la Côte-Nord, on compte 109 concessionnaires automobiles qui font travailler un peu plus de 1700 personnes. La masse salariale de ces concessionnaires a atteint 91 millions $ l'an dernier.

Et si ces concessionnaires ont vendu un peu plus 18 000 voitures neuves en 2019, ils ont aussi écoulé 9856 véhicules usagés.