Meurtrier en liberté

La conviction

Depuis plusieurs années, je persiste, en tant qu’analyste judiciaire, à faire comprendre au public que lorsqu’on parle de la sentence qui est infligée à un meurtrier, ce n’est pas 10 ans, 12 ans ou 25 ans, mais bien la prison à vie! Ce n’est pas rien, la prison à vie! Plus que ça, c’est la peine de mort. Les chiffres qu’on entend souvent, ce n’est pas le temps que les condamnés vont réellement passer en prison, mais plutôt le nombre d’années avant qu’ils puissent s’adresser à la Commission des libérations conditionnelles du Canada pour demander une libération afin de purger leur peine dans la société, et ce, sous haute surveillance. J’avais confiance que ladite Commission constituait une organisation qui nous servait de barrière de protection, qu'elle était la gardienne de notre sécurité pour ne pas qu’un meurtrier potentiel se retrouve, encore, parmi nous. Il y a des meurtriers qui ne sortiront jamais de prison et ça me rassurait d’y croire.

Le doute

Maintenant arrive ce drame à Sainte-Foy, dans la région de Québec, où une jeune travailleuse du sexe se serait fait assassiner par un présumé meurtrier récidiviste! Des questions se posent... tout le monde se les pose. Qu’est-il arrivé avec la Commission des libérations conditionnelles du Canada? Pourquoi cette personne qui avait été reconnue coupable d’avoir tué son ex-conjointe à coups de marteau se retrouvait dans la société en liberté? Encore plus grave, on réalise que malgré que la Commission lui ait imposé une condition logique de rapporter ses fréquentations avec les femmes, elle semble lui avoir autorisé de commettre un crime en lui permettant de fréquenter des prostitués pour assouvir ses besoins. Malgré ces événements et ces révélations, j’y croyais encore. Ils ne peuvent pas prévoir l’imprévisible et je me rappelais que la base de notre système, aussi odieux que le crime soit, c’est la réhabilitation. L’humain a le pouvoir de changer. Selon les statistiques, il y a un pour cent (1%) des gens libérés qui récidivent en commettant un autre crime violent. Un pour cent (1%), ce n’est pas beaucoup, mais est-ce que c’est un pour cent (1%) de trop?

La réalité percutante

Avec mes grands principes en tête, j’ai fait une entrevue avec Me Jean-Claude Boyer, ancien commissaire d’expérience à la Commission des libérations conditionnelles du Canada, pour mieux comprendre la façon de faire de la Commission afin de rassurer mon auditoire et là, j’ai été frappé, percuté! J’ai appris, lors de cette entrevue, par une personne qui jouit d’une grande expérience interne en la matière, qu’il y a un sérieux problème à la Commission. L’inexpérience et le manque de ressources des commissaires, qui ont la responsabilité de permettre la libération sous conditions de gens qui ont commis des crimes graves, les amènent à commettre des fautes. À la question «Cette inexpérience et ce manque de ressources ont-ils eu un impact sur des libérations inadéquates qui auraient pu avoir lieu?», il me répond oui! Il me dit également qu’il existe, en ce moment, une immense faiblesse dans le système et que ce n’était jamais arrivé auparavant.

Je lui demande: «puisqu’on connaît la problématique, est-ce que le gouvernement a réglé ça ou du moins est-ce en processus?», il me répond non! Encore plus accablant, il affirme que le meurtre de Ste-Foy aurait pu être évité si les commissaires au dossier avaient pris de meilleures décisions et que, malgré leur bonne volonté, leur inexpérience et le manque de ressources est en cause... Je pense aux familles à qui on doit expliquer pourquoi on a laissé sortir le meurtrier de leur fille, de leur sœur ou de leur amie. Imaginez seulement, un instant, qu’on vous fournisse ce type de justification: vous comprenez, nous manquons de ressources et nos commissaires sont inexpérimentés pour prendre ce genre de décisions. Le gouvernement n’a pas injecté assez d’argent, il y a un problème, mais ce n’est pas notre priorité. Désolé, votre fille est morte, mais nous avons d’autres priorités.

Message à la commission

Ben voyons! Gardez-les en dedans si vous avez le moindre doute et que le système est en panne! Ils sont condamnés pour des peines de prison à vie. Nous comprenons le principe de la réhabilitation, mais ce n’est pas à tout prix. Vous êtes le rempart, le mur, le garant de notre sécurité vis-à-vis des gens qui ont fait le pire crime qui soit. Il y a des solutions, mais il y a des devoirs à faire afin que des drames comme celui survenu à Sainte-Foy n’arrivent plus et pour que le système retrouve la confiance du public. Demandez une enquête indépendante qui fera la lumière sur ce qui se passe à la Commission. Ça devrait être une priorité!

Le cas d'Alexandre Bissonnette

Je comprends mieux maintenant le débat sur les peines consécutives où la Couronne désire cumuler la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de 25, 50 ou 150 ans dans le cas de condamnés qui ont commis des meurtres multiples. J’ai souvent dit que c’était un débat inutile, puisqu’il y a la Commission des libérations conditionnelles du Canada qui veille sur la sécurité de la société... mais là je ne suis plus sûr... peut-être qu’il faudrait faire table rase et repenser ce système... peut-être qu’un juge ou un jury devrait se pencher à nouveau sur un dossier quand vient le temps de vouloir libérer un meurtrier.

En terminant, peu importe la solution, il faut se pencher sur les problèmes de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, et ce, rapidement, afin d’éviter d’autres drames comme celui de Marylène Lévesque.

Me François-David Bernier

Avocat, animateur et analyste judiciaire