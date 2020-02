Mookie Betts sur le chemin du départ?

Les Red Sox de Boston pourraient échanger un de leurs joueurs vedettes dans les prochaines heures, alors que le nom de Mookie Betts est au cœur des rumeurs de transactions.

Selon le réseau MLB Network, «un échange impliquant Betts se concrétisera. Peut-être aujourd’hui, peut-être demain, mais ça va arriver.»

Le voltigeur avait connu une saison de rêve en 2018, année lors de laquelle il avait remporté le titre de joueur le plus utile de la Ligue américaine et la Série mondiale avec les Red Sox. Il avait mené le baseball majeur, cette saison-là, au chapitre des points marqués (129) et de la moyenne au bâton (,346).

Cette année, Betts a maintenu une moyenne au bâton de ,295, tout en produisant 80 points. L’athlète de 27 ans a aussi croisé le marbre à 135 occasions, un sommet personnel et un sommet dans les ligues majeures.

Toujours selon MLB Network, les Padres de San Diego et les Dodgers de Los Angeles sont les deux équipes les plus susceptibles d’acquérir celui qui a remporté quatre Gants d’or et trois Bâtons d’argent depuis le début de sa carrière.

Les deux formations californiennes devraient toutefois sacrifier quelques bons espoirs pour en arriver à une transaction.

Betts a signé une entente d’un an qui lui rapportera 27 M$, le 10 janvier, afin d’éviter l’arbitrage salarial.