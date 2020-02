Shakira et Jennifer Lopez devant Bloomberg et Trump

Le Super Bowl est bien plus qu’un match de football visant à consacrer les champions de la saison. Événement culturel d’une portée internationale, il offre une occasion de se rassembler et de célébrer.

Si mon attention était d’abord dirigée vers le match (très bon, d’ailleurs), je n’ai pas boudé mon plaisir et j’ai apprécié chaque moment du spectacle de la mi-temps.

Après des performances qui me semblaient plus ordinaires des Justin Timberlake ou Maroon 5 lors des deux dernières années, j’avais bien hâte de voir ce que nous réservaient Shakira et Jennifer Lopez. Personnellement, j’ai été emballé.

Dès l’annonce de l’identité des deux artistes, il y a quelques mois, je me disais que la NFL effectuait un bon choix pour plusieurs. Si les deux femmes ont de nombreux hits et de très nombreux talents, leur origine comptait pour beaucoup. Donald Trump et Michael Bloomberg pouvaient bien s'offrir des publicités, le message politique des deux vedettes pouvait surpasser celui des deux milliardaires de New York.

Après avoir été au centre d’une controverse qui faisait la manifestation initiée par Colin Kaepernick et entretenue par des gazouillis pour le moins controversés du président, le circuit professionnel lançait un message rassembleur en confiant le spectacle à deux hispanophones. Shakira est née en Colombie, alors que Lopez est d’origine portoricaine.

Le message n’est pas banal. S’exprimant en espagnol et en anglais, leur performance était rassembleuse autant qu’elle était endiablée! J’exagère la portée politique du message? Vous avez remarqué J. Lo et sa fille interprétant quelques mots de Born in the U.S.A., alors que le drapeau américain était bien en évidence?

Pour une fois, des hispanophones étaient en vedette et elles illustraient avec entrain la présence et la contribution des hispanophones à l’histoire américaine. Ce groupe représentera très bientôt 20% de toute la population et ils sont proportionnellement plus nombreux aux États-Unis que ne le sont les francophones au Canada.

S’il est évident que l’immigration illégale constitue toujours un problème de taille et que le sort des dreamers divise toujours, il est impossible de nier l’importance de la présence des hispanophones ainsi que leur apport au développement économique et culturel des États-Unis. Au-delà de la fête du football, c’est cette réalité que sont venues souligner Shakira et Jennifer Lopez.