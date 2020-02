Tempête de neige cette semaine au Québec

Le Québec connaîtra cette semaine une nouvelle tempête de neige.

Plusieurs systèmes dépressionnaires de l’Atlantique traverseront la province au courant des prochains jours.

Si le premier amène surtout du temps froid dès mardi, c’est le second qui apportera jeudi au moins 15 cm de neige au plus fort de la tempête, sur la rive sud du Saint-Laurent et Montréal.

Les régions au nord du Saint-Laurent devraient être moins touchées par cette dépression, même si sa trajectoire est encore mal définie.

Avant la tempête, les conditions seront clémentes, avec un fort couvert nuageux sur l’ensemble du Québec, mais avec des températures clémentes proches du point de congélation au sud de Québec.

Ce sera mercredi que la première dépression fera chuter les températures, avec un refroidissement éolien important.

Ce jour-là, il fera par exemple -7 degrés à Québec (-14 avec le facteur vent), -6 degrés à Longueuil et Gatineau (-12), -7 degrés à East Angus, en Estrie (-13), -8 à La Guadeloupe, en Beauce (-15), -9 à Baie-Comeau (-17), - 10 à Mont-Laurier (-16) ou encore -12 à Val-d’Or (-19).