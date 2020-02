Trop, c’est comme pas assez

NEWARK | Alain Nasreddine ne reprochera jamais à P.K. Subban son ardeur au travail ni sa volonté de bien faire. À la barre des Devils depuis le 3 décembre, le Québécois, qui occupait auparavant le poste d’entraîneur adjoint de l’équipe, croit savoir ce qui cloche chez son défenseur.

Rencontré dans les couloirs du Prudential Center, lundi midi, Nasreddine a raconté que les objectifs que s’étaient fixés les Devils en début de saison ont peut-être nui à l’adaptation de Subban dans son nouvel environnement.

« Au début de l’année, on a mis beaucoup d’accent sur notre jeu défensif. J’ai l’impression qu’il a voulu trop en faire. On ne voyait pas le même P.K. que d’habitude. C’est comme s’il essayait de jouer de façon trop prudente », a expliqué Nasreddine.

« Dernièrement, il a recommencé à lancer au filet, ce qui n’était pas le cas au début de la saison. Je n’arrêtais pas de lui dire : “Tu as l’un des meilleurs lancers de la ligue. Utilise-le !” » a ajouté l’ancien défenseur de 44 ans.

De vieilles habitudes

Vouloir trop en faire, ce n’est pas toujours mieux que de ne pas en faire assez. Même si Nasreddine soutient que son cheval de course est plus conscient de son jeu défensif, ça n’empêche pas Subban d’afficher le pire différentiel de l’équipe avec un plus que frisquet -18. Il semble que certains mauvais plis soient coriaces.

« C’est difficile de changer tes habitudes quand ça fait dix ans que tu es dans la ligue. On en a parlé encore aujourd’hui. Il a commis quelques erreurs lors du dernier match. Les mêmes qu’il commettait à Montréal », a lancé le pilote des Devils.

« P.K., c’est un joueur qui se présente à tous les matchs. Les erreurs, ça fait partie du jeu. C’est sûr que tu ne veux pas en voir trop de la part d’un joueur d’élite . Mais, moi, un joueur qui se présente à tous les matchs et qui donne son 100 %... » a poursuivi Nasreddine sans terminer sa phrase.

Néanmoins, on aura compris que l’ardeur au travail de Subban lui permet d’obtenir plus facilement le pardon de son entraîneur dans ses moments d’égarement. Le pardon vient plus facilement lorsque la contribution en attaque vient contre-balancer les erreurs coûteuses. Au fil de sa carrière, P.K. s’est souvent racheté en participant aux succès de son équipe en supériorité numérique. Cette saison, il n’a récolté que deux points, dont un but, avec l’avantage d’un homme. « C’est un gars très exigeant envers lui-même. Plusieurs parlent de sa production. C’est un peu normal, c’est comme ça qu’il a fait son nom. Est-ce qu’on en voudrait plus de lui ? C’est évident. Surtout que notre attaque massive ne va pas très bien. Est-ce seulement la faute de P.K. ? Absolument pas », a soutenu l’entraîneur.