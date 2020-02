Le public pourra rendre un dernier hommage à «Maman Dion» le 20 février prochain.

La famille Dion a fait savoir lundi que les amis et le public pourront présenter leurs condoléances le jeudi 20 février entre 8h30 et 13h au Memoria Alfred Dallaire situé au 2159, boulevard Saint-Martin Est à Laval.

«Le reste de la journée sera entièrement consacré à la grande famille, dans la plus stricte intimité et le plus grand respect de leur chagrin», peut-on lire dans le communiqué.

Thérèse Tanguay-Dion est décédée le 17 janvier à 92 ans.