36e édition d’Expo habitat Québec: une source d’inspiration pour les projets de rénovation et de construction

Plus de 300 exposants participeront cette année à la 36e édition d’Expo habitat Québec qui accueillera les visiteurs du 20 au 23 février au Centre de foires.

Selon Martine Savard, directrice générale de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) - région de Québec, entre 42 000 et 52 000 personnes visitent chaque année le salon depuis vingt ans.

L’an dernier, près de 45 000 visiteurs ont franchi les tourniquets du Centre de foires ExpoCité. Les organisateurs en souhaitent tout autant cette année, d’autant plus qu’ils ont multiplié les efforts pour concocter une programmation qui en mettra plein la vue.

«Les visiteurs sont toujours friands de nouveautés que ce soit pour réaliser leurs petits et leurs grands projets. C’est un salon rempli de sources d’inspiration», souligne Mme Savard.

D’après Mme Savard, les projets de rénovation occupent une place importante dans le marché de Québec étant donné la rareté des terrains.

«Les terrains sont plus dispendieux. Comme le parc immobilier est très ancien, les achats de bungalow des années 1960 et 1970 permettent des rénovations importantes. C’est incroyable tout ce qu’on peut faire», dit-elle.

L’événement est présenté en collaboration avec DuProprio. Encore une fois, les visiteurs pourront découvrir trois maisons grandeur nature : la maison Enfant Soleil signée Bonneville, la micro-maison Le Charme de Minimaliste et le nouveau chalet Kodiak de Camp et Chalet.

L’espace réservé aux cuisines et aux salles de bains saura également inspirer les visiteurs. Au programme, on retrouve plus de 20 conférences sur les tendances et les nouveautés. Plusieurs produits innovants seront présentés au public comme le nouveau plancher laminé intelligent et imperméable, le système de chauffage écologique à granules, un comptoir résiné se voulant une alternative entre le stratifié et la pierre, etc.

Par ailleurs, plus de 50 000$ en prix seront à gagner dont un crédit-cadeau de 20 000$ de Simard Cuisine et Salles de bain.

Afin de faciliter l’accès au salon, les visiteurs auront gratuitement à leur disposition 1000 espaces de stationnement supplémentaires au centre commercial Fleur de Lys à partir du vendredi. Un service de navette sera offert en continu à partir des portes 1 et 8. L’admission est de 16$ pour les adultes et de 13$ pour les étudiants et les personnes de 60 ans et plus. Les enfants de 12 ans et moins sont admis gratuitement.