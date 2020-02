3e lien: François Bonnardel veut rassurer les résidents de Saint-Roch

Le ministre des Transports, François Bonnardel, dit comprendre l’inquiétude des résidents de Saint-Roch, dont Régis Labeaume, à l’idée de voir le 3e lien aboutir dans leur quartier.

«On va défendre les citoyens de Limoilou, de Saint-Roch où j'habite et de Saint-Sauveur», a déclaré le maire de Québec, lundi, en marge du conseil municipal.

«On va s'organiser pour que la sortie de ce tunnel-là ne crée aucun dommage chez ces gens-là et j'en fais la promesse, parce que je suis personnellement concerné», a souligné M. Labeaume.

«Je pourrais vous dire la même chose: je vis dans Saint-Roch», a réagi le ministre Bonnardel, lors d’une mêlée de presse à l’Assemblée nationale.

«Je comprends les inquiétudes de certains résidents de Saint-Roch. [...] Vous n’avez pas à vous inquiéter», a-t-il assuré.

Comme mentionné la veille par le maire Labeaume, M. Bonnardel a reconnu que l’endroit où aboutira le 3e lien fait partie des éléments à «travailler».

«Une ébauche»

Le ministre a répété que le nouveau tracé présenté la semaine dernière aux maires de Québec et de Lévis «est une ébauche».

«Sur la carte, on dit: "voici à peu près où pourrait être la sortie, face au stade Canac", a-t-il illustré. [...] Est-ce qu’on sera deux, trois cents, quatre cents mètres plus loin que la sortie initiale? [...] On va regarder ça précisément avec l'équipe de Québec.»

Parmi plusieurs hypothèses avancées par les journalistes, la seule que le ministre a aussitôt rejetée est-celle d’amener le tunnel jusqu’à la hauteur de l’autoroute de la Capitale. «C’est peut-être un peu trop loin», a résumé M. Bonnardel.

Interrogé à savoir s’il écartait la possibilité de toucher au parc Victoria, «donnez-nous le temps», a répété le ministre.

Quant aux terrains du siège social de la CNESST, qui sera rasé une fois relocalisé dans D’Estimauville, «c’est prématuré», s’est limité à dire M. Bonnardel.

«Québec a plusieurs options. Québec nous mettra sur la table ce qu’elle pense (être) le meilleur pour cette sortie. On va travailler avec eux. On va analyser. [...] Je ne commencerai pas à négocier avec vous», a indiqué le ministre, devant la presse parlementaire.

«Révolutionnaire», vante Lehouillier

Lors d’un dîner-conférence de la Chambre de commerce de Lévis, mardi, le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, a qualifié la nouvelle mouture du mégaprojet de «révolutionnaire».

«Essayez de vous imaginer l’impact que ça va avoir pour le développement de notre ville», s’est-il enthousiasmé.

M. Lehouillier a néanmoins admis qu’il restait «quelques petits défis techniques à régler» du côté de Québec.

«Mais (je) pense que le gouvernement a la volonté ferme de le régler quitte à ce que le tunnel ait un parcours un peu plus prolongé, pour arriver au bon endroit», a dit le maire de Lévis.

– Avec la collaboration de Taïeb Moalla, Le Journal de Québec