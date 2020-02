A-t-on vraiment un choix face à un ultimatum?

Le dimanche 3 novembre, vous avez publié la lettre d’un Anonyme de 38 ans marié depuis 10 ans avec une femme qu’il avait connue durant ses études au cégep et avec laquelle il avait cohabité plusieurs années avant de la marier. Leur vie conjointe dure donc depuis 20 ans. Le hic, c’est que le monsieur poursuit depuis six mois une relation extra-conjugale. Sa nouvelle flamme l’ayant sommé de choisir entre elle et sa femme, il a opté pour elle, et vient maintenant vous demander de le conseiller pour divorcer « dans l’harmonie ».

Monsieur Anonyme, ce qui me frappe dans votre lettre, ce n’est ni votre relation extra-conjugale ni votre divorce à l’amiable souhaité, avec la permission de votre ex-femme, mais la petite phrase innocente sur laquelle vous glissez subtilement, comme si elle n’avait pas d’importance. Soit la phrase qui dit : « Comme elle m’a donné un ultimatum, j’ai décidé de choisir. » Ah oui ? Depuis quand on choisit quand il y a un ultimatum ? Selon Hitler, un ultimatum c’est un choix forcé par quelqu’un !

Ma question pour vous Monsieur est : Ça fait combien de fois, dans votre vie, que vous marchez aux ultimatums des uns et des autres, ou des unes et des autres ? Je ne serais pas surpris que cela remonte à loin derrière. Lorsque vous aviez 5, 7, 9 ou 10 ans, il y avait quelqu’un qui vous faisait marcher à coups « d’ultimatums ». C’est qui, ça ? Papa ou maman ou les deux ? J’ai l’impression que c’est maman, bien que je puisse me tromper.

Est-ce possible que votre plus grand problème dans la vie ne soit pas de savoir comment divorcer dans l’harmonie complète, mais de savoir vous tenir debout et de prendre vous-même les décisions qui concernent votre vie sans vous soumettre aux ultimatums de qui que ce soit ?

Bien que sachant dès le départ que vous étiez un homme, en lisant votre lettre, j’étais étonné qu’elle soit aussi longue et verbeuse, avec vos gants blancs enfoncés jusqu’aux coudes. Un fameux psy vous aurait certainement taxé d’être un homme féminisé. Je dis bien féminisé et non pas efféminé. De ce genre d’hommes qui, à force de vivre entourés de femmes, finissent par avoir des réactions féminines et un discours féminin quand ils parlent.

Continuez dans cette voie et bientôt, je vous jure que vous banderez mou. Vous auriez intérêt à vous rapprocher d’hommes masculins pour que l’intérieur de vous ressemble à l’extérieur. Car pour l’instant, je vois un enfant dans un corps d’adulte qui vient de se trouver une nouvelle maman.

Je vous soupçonne de sérieuse mauvaise foi. Car, ne vous en déplaise, ce monsieur a pris une décision difficile en choisissant sa maîtresse au lieu de sa femme. Et personne à ce jour n’a prouvé, bien au contraire, qu’il était négatif pour un homme d’ajouter à sa palette d’émotions certaines émotions dites féminines.