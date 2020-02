JUNEAU, Louise



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 janvier 2020, à l'âge de 87 ans et 11 mois, est décédée madame Louise Juneau, épouse de feu monsieur Guy Lapointe, fille de feu madame Marguerite Côté et de feu monsieur Lucien Juneau. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son frère André (Denise Gérin); sa nièce Véronique Juneau (Gilles Parent) ainsi que ses enfants: Émile, Charles et Éliot. Elle laisse également dans le deuil son neveu feu Nicolas Juneau. La famille remercie l'ensemble du personnel de la Résidence Humanitae pour l'accompagnement dans l'évolution de sa maladie. Des remerciements s'adressent également au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les soins prodigués dans la dernière semaine de sa vie. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14 h à 14 h45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont ultérieurement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc Tél : 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.