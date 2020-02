LECLERC, Claude, abbé



Au CHUL de Québec, le 30 janvier 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé l'abbé Claude Leclerc, fils de feu monsieur Jules Leclerc et de feu dame Amanda Julien. Il était natif de Donnacona. L'abbé Leclerc sera exposé en chapelle ardenteà compter de 12h30,La direction des funérailles a été confiée à laL'inhumation suivra ultérieurement. L'abbé Leclerc laisse dans le deuil sa sœur Rollande (Yves Légaré); ses confrères du diocèse de Saint-Jérôme, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs décédé(e)s. La famille désire remercier l'équipe du docteur Charles-Étienne Dubrûle pour leur dévouement et les bons soins prodigués ainsi qu'à Pierre Grégoire, intervenant en soins spirituels du CHUL de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de messe à son intention ainsi que par un don à la fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec), G1L 3L5. Des formulaires seront disponibles à l'église.