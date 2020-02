Échange monstre dans le baseball majeur?

Les Red Sox de Boston auraient échangé les joueurs vedettes Mookie Betts et David Price aux Dodgers de Los Angeles.

C’est ce que rapportait le réseau ESPN, mardi soir. Ce que recevrait la formation du Massachusetts en retour de ses deux gros canons n’est toujours pas connu. Il semblerait également qu’une troisième équipe serait impliquée dans cette transaction et il s’agirait des Twins du Minnesota, selon le site internet du baseball majeur.

Betts, un voltigeur de 27 ans, a notamment remporté le titre de joueur le plus utile de la Ligue américaine et la Série mondiale en 2018. Cette saison-là, il avait mené le baseball majeur au chapitre des points marqués (129) et de la moyenne au bâton (,346). En 2019, il a connu une baisse de régime, mais a tout de même croisé le marbre à 135 occasions, un sommet dans les ligues majeures.

Le 10 janvier dernier, Betts avait évité l’arbitrage salarial et signé un contrat d’un an qui lui rapportera 27 millions $.

De son côté, Price est un lanceur partant de 34 ans et il évoluait avec les Red Sox depuis la campagne 2016. L’an passé, il a maintenu une fiche de 7-5, une moyenne de points mérités de 4,28 et passé 128 frappeurs adverses dans la mitaine en 22 départs.