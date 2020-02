Eugene Lewis heureux de demeurer à Montréal

L’annonce d’une nouvelle entente avec Eugene Lewis était attendue depuis quelques jours. Les Alouettes ont confirmé, mardi, avoir conclu un contrat d’une saison avec le receveur américain.

«Il était important pour nous de garder Eugene dans le nid, a déclaré le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia, par voie de communiqué. Il a démontré tout son potentiel l'an dernier et il se veut un atout important au sein de notre attaque. En plus d'afficher une constance à chaque rencontre, Eugene représente une influence positive sur nos joueurs, que ce soit par ses paroles ou par ses gestes.»

Lewis a été la cible de prédilection du quart Vernon Adams Jr. en 2019, lui qui a capté 72 passes pour des gains de 1133 verges en plus d'inscrire cinq majeurs. L'athlète de 26 ans a été élu sur l'équipe d'étoiles de l'Est à la suite de sa troisième saison dans la LCF.

«Il y a eu beaucoup de nouvelles encourageantes entourant les Alouettes depuis le début de l'année, et je suis heureux de pouvoir continuer à faire partie de la famille des Alouettes et de demeurer à Montréal, a pour sa part commenté Lewis. Avec les gens en place, le présence de Vernon et une très bonne saison sur laquelle on peut bâtir, la saison 2020 s'annonce des plus prometteuses et des plus excitantes pour les Alouettes.»