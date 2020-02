Flying Whales: un des projets les «plus risqués», admet Fitzgibbon

Le gouvernement Legault défend son investissement dans le projet de ballons dirigeables français Flying Whales, même s’il reconnaît que celui-ci comporte une grande part d’incertitude.

L’investissement de 30 M$ du Québec est «un des plus risqués» faits par le gouvernement Legault depuis son élection, affirme le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon. Malgré tout, il s’attend à voler dans le dirigeable français fonctionnant à l’hélium «d’ici 2022-2023».

Le Journal révélait mardi que le gouvernement libéral précédent avait refusé de financer le développement du projet, en raison d’avis techniques défavorables. Des experts avaient soulevé d’importants doutes sur l’applicabilité du concept dans le Grand Nord québécois.

«Ils avaient refusé parce qu’on parlait d’un PowerPoint, on parlait d’un délai très rapide de financement, je pense que c’était deux, trois mois. Ils ont décidé de passer, d’attendre», souligne M. Fitzgibbon.

Mais depuis, le projet a grandement évolué, soutient-il. «On est dans deux fuseaux horaires différents», dit le ministre. M. Fitzgibbon assure d’ailleurs détenir des études qui appuient la faisabilité du projet, mais il refuse de les rendre publiques.

Legault défend l’innovation

Visiblement piqué au vif par notre reportage, le premier ministre François Legault a fait un plaidoyer en faveur de l’innovation. «Il n’y a jamais rien de sûr, dans l’innovation. Mais je pense que les Québécois doivent se réconcilier avec le risque. Une société avance en prenant des risques», a-t-il commenté mardi.

«Les sceptiques seront confondus-dus-dus-dus», a lancé M. Legault en pastichant le célèbre Capitaine Bonhomme.

Lui-même n’aurait d’ailleurs pas hésité à investir de l’argent personnel dans une telle entreprise, assure-t-il.

Impact sur l’économie

Pour Pierre Fitzgibbon, l’investissement a le potentiel d’avoir un effet «transformateur pour le Québec» en stimulant la filière aéronautique. «Il y a des risques, mais, en même temps, l’investissement au Québec, en recherche et développement, fait par le groupe de Flying Whales est immense, affirme le ministre. Et, en plus, Flying Whales est venu au Québec, pas à cause qu’on est des “morons” qui [faisons] des chèques, [mais plutôt] parce qu’on a une expertise.»

La veille, le ministre avait dévoilé la nouvelle mouture d’Investissement Québec, qui bénéficiera d’un milliard de dollars de plus pour investir dans du capital de risque. «On va-tu mettre un milliard dans des projets comme Flying Whales? La réponse est non. Il faut avoir une répartition, une diversification de notre investissement», dit Pierre Fitzgibbon en faisant valoir les avantages pour la grappe industrielle du Québec.

