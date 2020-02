Iowa: pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?

Le fiasco d’hier en Iowa soulève colère et indignation au sein du Parti démocrate tout en fournissant une belle occasion aux républicains de ridiculiser leurs adversaires.

On oublie parfois que la chronologie des votes pendant la course à l’investiture est négociée après chaque élection, tant au Parti démocrate qu’au Parti républicain.

Jusqu’à maintenant, l’Iowa et le New Hampshire étaient parvenus à maintenir leur privilège de figurer au premier et au deuxième rang. Si jusqu’à hier on invoquait le respect d’une tradition ou d’un certain folklore, l’Iowa pourrait bien être relégué à un autre rang après l’échec monumental d’hier.

Déjà la formule utilisée, celle des caucus, était très critiquée. Le processus est lourd et peu souvent représentatif du parti ou de l’état. Si je trouve sympathique l’idée de négocier avec les partisans d’un autre candidat et de changer d’allégeance pendant la soirée, au 21e siècle nous ne devrions pas attendre aussi longtemps avant de connaître l’issue.

Vous imaginez la situation de tous les candidats et de leurs équipes qui n’attendaient que le résultat avant de s’envoler pour le New Hampshire, lieu du prochain vote dans sept jours? Outre le défi logistique, on abandonne les partisans de l’Iowa et on ne peut profiter de l’attention médiatique.

Vous imaginez également la détresse des journaux locaux et des grandes chaînes américaines qui investissent des fortunes colossales dans la couverture de ce premier vote chez les démocrates? Si les politiciens espéraient utiliser les médias pour confirmer leur victoire ou tirer des conclusions, les grands réseaux étaient privés de matière première.

J’ose à peine imaginer la réaction des dirigeants du Parti démocrate au plan national. Comme aux États-Unis on est globalement allergique à la centralisation, c’est le chapitre local du parti qui gérait le caucus d’hier. Les responsables de l’Iowa ont dû se faire secouer le pommier sérieusement. Pour la première fois depuis longtemps, tous les projecteurs étaient braqués sur le Parti démocrate.

Le plus cocasse, c’est qu’après des plaintes formulées par l’équipe de Bernie Sanders en 2016, on a apporté des modifications à la procédure en Iowa et intégré un peu de technologie par le biais d’une toute nouvelle application. Craignant d’avoir été lésé en 2016, Bernie l’est assurément cette année puisqu’il devrait être le vainqueur de la soirée d’hier. Pour l’instant, il ne peut utiliser pour galvaniser les troupes.

On espère obtenir les résultats avant la fin de la journée aujourd’hui, mais le mal est déjà fait. Non seulement on a raté le début de la course, mais la bourde survient alors que le président Trump s’apprête à prononcer son discours sur l’État de l’Union.

Pour la première fois selon Gallup, le président présente un taux de satisfaction de 49%, l’économie ne s’essouffle pas et la procédure de destitution sera derrière lui dès demain. Il pourra bomber le torse ce soir et son directeur de campagne n’a pas manqué de souligner le cafouillage démocrate : faites-vous confiance aux démocrates pour gérer la santé s’ils ne sont pas en mesure de gérer le vote d’un petit état comme l’Iowa?

Ce n’est pas la fin de la course à l’investiture et l’élection présidentielle est encore loin, mais les républicains n’en demandaient pas tant. On vient d’exposer inutilement des faiblesses.