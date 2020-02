NEWARK | Le téléphone d’Alain Nasreddine a sonné après que les Devils du New Jersey eurent annoncé le congédiement de leur entraîneur en chef, John Hynes, le 3 décembre dernier.

« Je pensais que j’allais subir le même sort, a-t-il raconté mardi matin, à quelques heures de l’affrontement contre le Canadien au Prudential Center. Au contraire, c’était pour me dire que j’allais le remplacer à titre d’entraîneur en chef. »

Un rôle d’entraîneur en chef... par intérim, faut-il le préciser. Car son statut, plutôt précaire, ne lui offre aucune assurance qu’il va reprendre sa place derrière le banc de l’équipe l’an prochain.

Des médias locaux ont déjà commencé à dresser la liste des futurs candidats, dont John Madden, cet ex-joueur de soutien qui compte trois coupes Stanley à sa fiche, et même l’ancien défenseur étoile de la formation Scott Stevens. Mais le nom de Nasreddine n’est jamais mentionné.

« On me pose souvent la question, a-t-il souligné dans son point de presse, mais ma réponse est toujours la même et peut paraître un cliché. Moi, je vis un match à la fois. Je n’ai aucun contrôle sur la situation. C’est vrai que je ne sais pas trop ce que l’avenir me réserve. »

Fitzgerald aussi

Nommé au poste de directeur général à la place de Ray Shero, Tom Fitzgerald se retrouve dans le même bateau. Il a lui aussi été nommé par intérim. Tous deux sont en audition.

« Il y a beaucoup d’instabilité, de poursuivre le Montréalais. Je me ferais du tort à penser à ce qui va arriver à la fin de la saison. C’est la même chose pour Tom. »

« Je sais par contre que si je fais un bon travail, mes chances sont bonnes de conserver mon job. C’est le but, a ajouté Nasreddine. On n’a pas gagné tous nos derniers matchs, mais l’équipe joue mieux.

« Je veux saisir cette occasion et montrer à tout le monde dans la LNH que j’ai ma place. Je suis très reconnaissant envers cette organisation, qui m’a donné ma première opportunité de diriger une équipe dans la LNH. C’est certain que je veux continuer l’an prochain.

« Mais bon, je ne suis pas à l’abri d’un changement. Si je dois changer d’adresse, je le ferai. J’ai une famille à faire vivre. »

La piqûre

Nasreddine respire le bonheur. Il est bien dans sa peau.

« Quand j’ai commencé à coacher, le but ultime, c’était de devenir entraîneur en chef dans la LNH, a-t-il déclaré. Je ne pensais pas que ça arriverait de cette façon. Plus tu es dedans, plus tu as la piqûre.

« C’est toi qui prends les décisions. J’adore ce rôle, surtout quand tu vois que tu as une bonne influence et que l’équipe répond bien. »

« Je vais écrire un livre en français et en anglais quand la saison va se terminer, a-t-il ajouté. Je prends des notes. C’est fou quand même, ce qui est arrivé. Ça fait deux mois que je suis en poste. C’est incroyable.

« Quand l’année va finir, je vais m’asseoir, la bière va être bonne. Je vais repenser à tout ça et je vais me dire : “Wow ! Ça a été spécial.” Je me considère tellement chanceux. Ça aurait pu virer pire que ça. »