L’Alpine A110: la sportive qu’on veut, mais qui ne viendra pas

À la suite de son essai de l’Alpine A110 sur les routes de France, Julien Amado est venu raconter son expérience à ses collègues Antoine Joubert et Germain Goyer à l’émission Le Guide de l’auto qu’ils animent sur QUB radio.

Décrivant la voiture, Julien Amado mentionne «qu’on s’est basé sur rien. On a vraiment fait un châssis en aluminium qui lui est propre. [...] C’est quand même osé de faire ça. Moi, je trouve que c’est une bonne nouvelle de faire le véhicule à part entière et de ne pas dire: on va prendre une Clio ou une Megane, qui est une compacte comme une Civic, puis on va carrosser ça avec de l’aluminium pour dire voilà, on a fait un coupé deux places».

Glissant quelques mots au sujet de la facture, il précise que «là, en Europe, on démarre à 55 800 euros. Ça fait 80 000 dollars de chez nous. C’est beaucoup d’argent. Puis, moi, le modèle que j’ai conduit valait 65 000 euros parce que les options, ça monte vite aussi. On arrive à 94 000 dollars».

Pour la situer dans l’échiquier automobile, disons qu’elle se positionne sur un marché de niche entre la Mazda MX-5 et l’Alfa Romeo 4C.

Au cours de cette émission, Antoine Joubert et Germain Goyer sont aussi revenus sur la baisse d’affluence du Salon International de l’Auto de Montréal, le dévoilement de la cinquième génération du système multimédia Uconnect de FCA, l’annonce d’un VUS électrique chez Lincoln et le retour de Hummer. Les deux animateurs ont aussi livré leurs impressions sur la Mini Cooper SE et la Nissan Maxima mises à l’essai.

Pour conclure l’émission, Antoine a présenté à son acolyte la stratégie de commercialisation du Genesis GV80.

