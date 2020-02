Le Drakkar veut sortir du creux de la vague

BAIE-COMEAU | Confronté à une mer très agitée depuis plus de trois semaines, le Drakkar de Baie-Comeau tentera, pour une xième fois, de sortir du creux de la vague, mercredi soir, quand il recevra la visite des Voltigeurs de Drummondville.

Impliqués dans une vilaine séquence de huit revers consécutifs, les Nord-Côtiers traversent leur pire tempête de la saison et ont été limités à quatre petits points sur une possibilité de 16 durant ce passage à vide.

En quête d’une première victoire depuis le 11 janvier dernier, la tension est plus palpable au sein de l’équipage, qui avait pourtant entrepris l’année 2020 avec une série de quatre victoires d’affilée.

Malgré ces moments difficiles, les joueurs refusent de s’apitoyer sur leur sort. «Cela arrive à toutes les équipes de connaître des mauvaises séquences dans une saison. L’important, c’est de travailler encore plus fort», a commenté le capitaine du navire Nathan Légaré.

Meilleur marqueur de son club avec une fiche de 26-25-51 en 48 parties, le numéro 29 refuse de presser le bouton de panique. «Cela ne sert à rien de jouer avec de la frustration. Il est important de bien se regrouper et de tous tirer dans le même sens», a ajouté le vétéran ailier droit.

Ajustements

Victime d’un revers de 4-3, en prolongation, aux mains des Sea Dogs de Saint John lors de son dernier match, le Drakkar aurait mérité un meilleur sort à la suite de ce barrage en règle de 53 lancers en direction du gardien de but Noah Patenaude.

Malgré cette prestation encourageante en attaque, c’est en défensive que la troupe baie-comoise éprouve le plus de difficultés. Les sorties de territoire sont vraiment laborieuses et provoquent de nombreux revirements.

«Il va falloir apporter des ajustements et c’est notre tâche à nous, les entraîneurs, de le faire. Nous sommes des professeurs et il faut que nos élèves comprennent», a imagé le pilote Jon Goyens, qui souhaite redresser la barre au plus vite.

En bref

Au cours de cette période sombre, le Drakkar (0-4-3-1) a inscrit un total de 27 buts en huit parties, mais en a alloué pas moins de 43 à ses adversaires...

Il s’agira du troisième affrontement de la saison entre les Voltigeurs et le Drakkar, qui ont divisé les honneurs des deux premières rencontres.