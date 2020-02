Le pain noir de Louis Domingue

NEWARK | Louis Domingue croyait avoir suffisamment bien fait avec le Lightning de Tampa Bay, la saison dernière, pour s’assurer un peu de stabilité. Ne voyant visiblement pas les choses du même œil, la formation floridienne a choisi de s’en départir après lui avoir fait amorcer la saison dans la Ligue américaine. Trois mois plus tard, le gardien de Saint-Hyacinthe cherche encore ses repères.

« Je suis encore en train de m’ajuster, a admis l’athlète de 27 ans, en entrevue avec Le Journal de Montréal. Tranquillement, pas vite, j’y arrive. Mais ça a pris plus de temps que je l’aurais souhaité.

« J’ignore pour quelle raison, mais ça a été plus facile quand je suis arrivé à Tampa », a-t-il ajouté.

Pourtant, la situation n’était guère plus rose lorsque le Lightning a fait son acquisition des Coyotes de l’Arizona, en novembre 2017.

Avant de lui faire partager le filet avec Andreï Vasilevskiy, le Lightning lui a fait passer un mois et demi dans la Ligue américaine, chez le Crunch de Syracuse.

Entraîneur-chef par intérim des Devils depuis que John Hynes s’est fait montrer la porte au début de décembre, Alain Nasreddine n’est pas passé par quatre chemins lorsque l’auteur de ces lignes lui a demandé s’il faisait une évaluation similaire de son gardien.

« Si Louis a dit ça, c’est parce qu’il aurait aimé garder les buts un peu plus au début. Mais on a un jeune prometteur en MacKenzie Blackwood. On lui a fait voir beaucoup d’action », a indiqué le Québécois.

« En plus, lorsqu’il est arrivé, on l’a envoyé dans la Ligue américaine. Ce n’est jamais plaisant de se faire envoyer en bas, a-t-il poursuivi. Mais il y est allé, il a connu de bons matchs, livré de bonnes performances, puis il est revenu avec nous. »

Il veut le filet

Acquis le 1er novembre, Domingue a été rappelé par les Devils 18 jours plus tard. Puis, une blessure lui a fait rater six matchs entre le 14 et le 27 décembre.

Nasreddine connaît le moineau. Il sait que Domingue n’est pas du genre à garder sa langue dans sa poche. Avec tout ce que ça peut impliquer, l’ancien porte-couleurs des Remparts de Québec, dans la LHJMQ, n’a jamais hésité à partager ses états d’âme.

« Tant que c’est à l’interne, je n’ai pas de problème. On a Rolie [Roland Melançon, l’entraîneur des gardiens], un gars d’expérience qui en a vu d’autres. Parfois, ils ont eu des discussions dans le blanc des yeux, a confessé Nasreddine. C’est bien correct, on est une grande famille, ça arrive.

« D’ailleurs, je préfère un gardien qui veut avoir le filet à chaque match qu’un gardien qui devient nerveux quand on l’envoie dans la mêlée une fois aux deux, trois semaines. C’est un gars confiant, il veut faire sa place. J’apprécie ça », a-t-il ajouté du même souffle.

Dernièrement, Domingue a été un peu plus occupé. Incluant la rencontre de mardi face au Canadien, il a vu de l’action dans sept des dix derniers matchs des Devils.

Pour un nouveau contrat

On peut comprendre Domingue de vouloir être occupé le plus possible. Son contrat viendra à échéance au terme de la saison.

Il souhaite assurément profiter des deux derniers mois de la campagne pour démontrer qu’il peut être utile à une équipe.

« Chaque joueur ici joue pour quelque chose. Ça peut être un contrat, du temps de jeu ou montrer à l’équipe que tu peux continuer de t’améliorer », a énuméré le gardien.

« Pour moi, c’est une année de contrat. Peu importe qui tu es, même si tu es l’un des meilleurs, tu devrais toujours te battre chaque jour pour prouver que tu as ta place dans cette ligue. »

Et comme les Devils, avec 19 points de retard, sont pratiquement éliminés de la course aux séries éliminatoires, il faut trouver une façon de rester motivé.