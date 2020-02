Les conservateurs appellent à un front commun pour obtenir des réponses sur la mort de Marylène Lévesque

Le parti conservateur demande au Comité permanent de la sécurité publique de se pencher sur les circonstances ayant permis à Eustachio Gallese de se retrouver en liberté et de voir des femmes pour assouvir ses besoins sexuels.

• À lire aussi: Affaire Gallese: tout un système «malade»

Même si le rapport de libération conditionnelle ne fait nullement état d’un droit de voir des travailleuses du sexe, le député de Charlesbourg–Haute-Saint-Charles Pierre Paul-Hus demeure convaincu que le système a jeté Marylène Lévesque dans la gueule du loup le soir du 22 janvier.

Il souhaite que l’ensemble des députés de la Chambre des communes fassent front commun pour condamner cette décision.

«Les mots “travailleuse du sexe” ne sont pas là directement, mais la façon [dont] la recommandation est faite, on dit qu’il n’est pas en mesure d’avoir des relations normales avec des femmes. [...] Et il ne peut pas aller dans les bars. Comment voulez-vous que quelqu’un puisse rencontrer des femmes pour des relations sexuelles sans aller dans les bars ou sans entrer en relation? On s’en va directement vers la prostitution», estime le député conservateur.

PHOTO AGENCE QMI, TOMA ICZKOVITS

Comité parlementaire

Ce dernier souhaite donc que les élus canadiens puissent faire la lumière sur ce qui s’est passé dans les mois qui ont précédé le meurtre de la jeune femme de 22 ans. En demandant au Comité permanent de la sécurité publique de tenir des audiences, il permettrait aux députés de participer au processus.

Actuellement, le gouvernement a annoncé la tenue d’une enquête interne à la Commission des libérations conditionnelles et à Services correctionnels Canada.

«On veut que ce soit un comité parlementaire pour faire des audiences publiques, faire venir des témoins et creuser ce qui s’est passé», insiste M. Paul-Hus, qui souhaite examiner deux aspects du dossier.

«Il y a deux volets. La recommandation dans le rapport et ce qui s’est passé par la suite, mais aussi la nomination des commissaires», précise le député qui a demandé la semaine dernière la tête des deux commissaires ayant rendu la décision de maintenir la semi-liberté d’Eustachio Gallese en septembre 2019.

Quant à la possibilité que l’accusé ait déjoué le système sans que ses intervenants aient été au courant de ses habitudes avec des travailleuses du sexe, comme le soulevaient certains experts la semaine dernière, le député Paul-Hus admet qu’elle existe, mais qu’elle démontrerait malgré tout des lacunes.

«C’est possible, mais reste que, lorsque l’on donne une liberté conditionnelle, on doit avoir les moyens de suivre ces individus-là de façon très serrée», souligne l’élu.

Vote mercredi

La motion que l'opposition a déposée en Chambre mardi matin sera débattue au cours de la journée. Un vote final doit se tenir mercredi matin, après la période de questions.



Pierre Paul-Hus espère que les autres partis lui emboîteront le pas pour dénoncer la situation.

«Je m’attends à ce que l’ensemble des députés votent pour, parce que c’est une situation intenable. On ne peut pas s’opposer à ça, mais on va le savoir demain, qui est pour et qui s’oppose», indique l’élu.

Jusqu’ici, le Bloc québécois a confirmé qu’il appuierait la motion conservatrice.

Dans un «tweet» blâmant le parti libéral pour la tragédie, le chef conservateur Andrew Scheer a de son côté affirmé que «le système carcéral de la porte tournante de Trudeau coûte la vie à des innocents».

Funérailles de Marylène Lévesque

Pendant ce temps, les proches de Marylène Lévesque se préparent à honorer la mémoire de la jeune femme de 22 ans. Une cérémonie d’adieu est prévue samedi prochain du côté de Chicoutimi, d’où était originaire celle qui a été assassinée le 22 janvier dans une chambre de l’Hôtel Sépia de Québec.

Une campagne de sociofinancement visant à payer les frais funéraires de la victime a permis d’amasser plus de 16 000$. Selon la famille, les sommes excédentaires seront versées à l’Association des familles de personnes assassinées ou disparues.