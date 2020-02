Les grosses prises des festivals d'ici

Les organisateurs de festivals de musique québécois réussissent chaque année des coups d'éclat qui bonifient leur programmation. Les responsables d'Osheaga ont réussi à convaincre les grandes pointures américaines Lizzo, Kendrick Lamar et Foo Fighters de prendre part à leur événement cet été. Ceux de l'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu ont charmé le rockeur canadien Bryan Adams, alors que l'équipe de Lasso Montréal recevra la visite de la star du country Luke Bryan. Voici d'autres noms en vogue qui ont chanté dans la province au cours des 10 dernières années.

Eminem à Osheaga (2011)

On se doutait bien qu'Eminem allait avoir droit à une foule monstre à Osheaga, en 2011, au parc Jean-Drapeau. La star du rap connaissait encore ses heures de gloire et, comble de bonheur pour les organisateurs du festival, n'avait pas tenu un micro à Montréal depuis plus d'une décennie. Sans surprise, donc, la réponse du public a été forte. Le concert de Marshall Mathers a incité plus de 37 000 amateurs de musique à fouler le site de l'île Sainte-Hélène, ce qui marquait alors un record. Au total, plus de 20 pièces ont été interprétées par l'artiste, dont «Stan», «Not Afraid» et «Lose Yourself».

LMFAO à l'International de montgolfières (2011)

Le titre de la chanson de l'été 2011 leur appartient. Redfoo et SkyBlu ont envahi les ondes radio et ont interprété plus de fois qu'ils s'en souviennent probablement le succès «Party Rock Anthem». Le duo LMFAO – aussi derrière le tube «Sexy and I Know It» – était une valeur sûre pour les organisateurs de grands rassemblements. Bien qu'ils étaient alors très populaires, les responsables de l'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu ont réussi à les accrocher. L'engouement a été tel que des festivaliers n'ont pu avoir accès au site pour voir le spectacle alors que de très nombreux automobilistes ont été prisonniers d'importants bouchons de circulation.

Bon Jovi au Festival d'été de Québec (2012)

L'histoire d'amour entre la formation américaine Bon Jovi et le Québec ne date pas d'hier. À chacune de ses tournées mondiales, la bande à Jon Bon Jovi fait courir les fans. Sa présence au Festival d'été de Québec, en 2012, est l'un des nombreux exemples évocateurs. Il restait encore 90 minutes avant que le groupe se pointe sur scène pour enchaîner ses succès, comme «Livin' On a Prayer» et «You Give Love a Bad Name», quand l'accès au site des plaines d'Abraham a été fermé, faute d'espace. Des dizaines de milliers d'amateurs avaient déjà assuré leur présence grâce à un laissez-passer, seule façon de vivre l'expérience.

Metallica à Heavy Montréal (2014)

La sixième édition de Heavy Montréal, en 2014, a été marquée par le concert de Metallica. La venue du chanteur James Hetfield et du reste de la formation américaine était à ce point attendue que pour la première fois de son histoire, une soirée du festival a affiché complet. C'est donc dire qu'ils étaient quelque 40 000 au parc Jean-Drapeau à écouter les musiciens livrer «Master of Puppets», «One», «Fade to Black» et autres incontournables de leur catalogue. Si on voulait voir et entendre Metallica cette année-là en Amérique du Nord, il fallait absolument que ce soit à Montréal, car il s’agissait de la seule prestation de la formation sur le continent.

Rammstein au Montebello Rockfest (2017)

Les Allemands de Rammstein s'amusent à faire de leurs différents spectacles de véritables expériences pour les oreilles, mais aussi les yeux. Leur musique métal est accompagnée d'effets pyrotechniques qui éblouissent et ils ont de l'énergie à revendre. À sa 12e édition, le Montebello Rockfest, en Outaouais, a eu droit au passage de la formation avec tout ce à quoi les amateurs pouvaient s'attendre, boue en plus. Un an après leur passage remarqué au Festival d'été de Québec, les gars avaient refait leurs valises pour la Belle Province, mus par leur désir de jouer une fois de plus à la belle étoile.

The Beach Boys à Juste pour rire (2018)

Reconnu pour sa très large vitrine accordée à l'humour sur scène, Juste pour rire a étendu son influence au monde de la musique avec fracas à certaines reprises au cours des dernières années. L'organisation a tenu à ce que le plus grand nombre de gens possible puissent être présents lors de la visite des Beach Boys, ces Californiens derrière les succès «I Get Around» et «Surfin' U.S.A.», en les installant sur la grande scène extérieure, en plein mois de juillet. La précédente visite de la formation fondée dans les années 1960 remontait à 2012, mais à l'intérieur, dans l'amphithéâtre du Centre Bell.

Cardi B à Metro Metro (2019)

Afin de lancer la toute première édition de son événement Metro Metro en grandes pompes, Olivier Primeau a sorti les gros sous, l'an dernier. Dans le but que les gens se rendent massivement sur l'Esplanade du Parc olympique, il a fait de la rappeuse américaine Cardi B la principale tête d'affiche de Metro Metro, son événement porté par la musique urbaine. Alors que le grand manitou du projet souhaitait attirer 9000 personnes par jour, il a pulvérisé ce nombre grâce à la chanteuse qui a rassemblé à elle seule plus de 20 000 de ses amateurs. Outre Cardi B, les rappeurs Future, Tyga et Ludacris ont passé la frontière canadienne.

Bleu Jeans Bleu à Montréal en Fêtes (2019)

Véritable vers d'oreille, la chanson «Coton ouaté» a propulsé la carrière de Bleu Jeans Bleu vers de nouveaux sommets. Primé à l'ADISQ, notamment, le groupe est devenu la principale tête d'affiche du «Party du Nouvel An» organisé dans le cadre de Montréal en Fêtes. Le pouvoir d'attraction de la formation masculine a été tel que les célébrations saluant le passage à l'année 2020 ont attiré plus de 180 000 personnes dans le Vieux-Port de Montréal, un record. Comme le grand rassemblement avait lieu à l'extérieur, le moment était tout désigné pour entonner «Heille! Fais-tu frette? T'es-tu ben dans ton coton ouaté?».