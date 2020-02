Maripier Morin explique pourquoi elle a attendu avant de se lancer en affaires

L'animatrice et femme d’affaires Maripier Morin s'est montrée sans équivoque, mardi, quand elle s’est fait demander pourquoi elle avait tant attendu avant de se lancer en affaires, dans la foulée du lancement de sa collection de maillots de bain ORNORM.

«Le risque financier là... Il faut que tu aies les reins solides en "esti" pour être capable de lancer une marque. De dire, est-ce que le "brand" va être assez fort ? Et pas juste mon nom là, pas juste l’entité Maripier Morin. Est-ce que c’est assez fort pour vendre? Est-ce que le "brand" est assez fort pour vivre par soi-même ? Et, ça, ça reste quand même assez angoissant de dire que, moi, je prends tout le risque financier, d’acheter l’inventaire d’un partenaire incroyable qui est Simons. Le reste, tout ce qui va se vendre en ligne, c’est moi qui l’ai acheté», a-t-elle expliqué en entrevue avec la chroniqueuse culturelle de QUB radio Anaïs Guertin-Lacroix, dans l'émission «Le retour de Mario Dumont».

ÉCOUTEZ la chronique culturelle d’Anaïs Guertin-Lacroix avec Mario Dumont à QUB radio :

Elle a ajouté que «si ça ne vend pas», c’est son «échec financier» à elle et personne d’autre.

«C’est pour ça que t’attends. Parce que ça donne le vertige aussi de se lancer et de ne pas faire "Maripier Morin". Là, c’est ORNORM, c’est autre chose. On voulait dissocier le nom de la marque même si c’est moi qui le propulse, qui le design et qui est en arrière de chaque étape. On voulait que le nom, ce ne soit pas le mien», a-t-elle indiqué.