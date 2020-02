Pascal Bérubé a raison

En anglais, on dit « with strings attached ».

On pourrait traduire ça par « sous conditions ».

Je te passe de l’argent, à condition que tu t’engages à respecter tel et tel engagement.

ON EST GÉNÉREUX !

Au Québec et au Canada, c’est ce qu’on devrait faire. Mais on ne le fait pas.

Oh, certes, sur papier, on oblige les entreprises à qui on donne ou prête de l’argent, ou à qui on cède les commandes de nos fleurons, à respecter une liste d’engagements « fermes » SINON...

Mais dans la réalité, on s’en fout, on ne fait rien, les entreprises empochent l’argent qu’on leur donne, puis se retournent de bord et n’en font qu’à leur tête, qu’il y ait entente ou pas.

Regardez comment le géant américain Lowe’s traite les employés de RONA...

Ou comment le fabricant de jouets Mattel a décidé de relocaliser son usine de Saint-Laurent en Chine et au Mexique cinq ans après avoir empoché une subvention de dix-huit millions de dollars d’Investissement Québec...

Vous pensez qu’on va revoir la couleur de cet argent ?

Pffffft...

Je suis sûr que c’est connu à l’international.

« Hey, tu as besoin de quelques millions pour développer ton entreprise ? Va au Québec, ils vont se faire un plaisir de te donner la somme que tu veux. Et après une couple d’années, tu lèveras les feutres et ils ne te demanderont rien... »

On est niaiseux de même.

SOUS CONDITIONS

Voilà pourquoi la récente déclaration de Pascal Bérubé, chef intérimaire du PQ, sonne comme de la musique à mes oreilles.

« Bombardier demande encore de l’aide du gouvernement ? Parfait, on va vous porter secours... à condition qu’Alain Bellemare quitte son poste de PDG. »

Et pourquoi pas ?

Pourquoi mettrait-on encore une poignée de millions dans une entreprise qui est visiblement mal gérée ?

Ça fait presque cinq ans que monsieur Bellemare dirige Bombardier. Comme La Presse le publiait avant-hier, au cours des quatre dernières années, cet homme qui a été présenté comme un sauveur s’est mis 23 millions de dollars dans les poches... alors même que la valeur de l’action de l’entreprise ne cessait de piquer du nez !

Essayez, vous, de contracter un prêt à votre banque.

On va exiger que vous vous engagiez par écrit à respecter une liste longue comme ça de conditions.

Pourquoi le gouvernement n’agirait pas de la sorte lorsqu’il sort son chéquier pour aider un organisme ou une entreprise « dans le besoin » ?

La Fédération des femmes du Québec veut que l’on continue de la subventionner ?

Qu’elle montre la porte à Gabrielle Bouchard.

Bombardier veut qu’on la sorte une autre fois du trou ?

Qu’elle se choisisse un nouveau chef, car nous jugeons qu’Alain Bellemare n’est plus l’homme de la situation.

PLEIN LES POCHES

Rappelez-vous ce qu’ont fait les directeurs de Bombardier lorsque le gouvernement du Québec leur avait donné une super cagnotte pour sauver leur beau fleuron.

Ils s’en sont mis plein les poches.

C’est comme si tu donnais de l’argent à ta fille pour qu’elle s’achète un manteau d’hiver et qu’elle prenait cet argent pour partir sur le party...

Un moment donné, la farce a assez duré.