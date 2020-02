Plateforme d’écoute en continu: Club illico et Tou.tv rejettent le modèle de Disney+ et Apple TV+

Club illico et Tou.tv n’imiteront pas Disney+ et Apple TV+ en lançant leurs séries originales au rythme d’un épisode par semaine.

Cette nouvelle viendra en rassurer plusieurs. Depuis leur arrivée en grande pompe en novembre, Disney+ et Apple TV+ bousculent l’ordre établi en refusant d’offrir leurs séries d’un seul coup. Ils préfèrent étirer la sauce en agissant comme une chaîne de télévision conventionnelle et présenter un épisode par semaine, comme en témoignent les sorties progressives de Servant, The Morning Show, The Mandalorian et High School Musical – The Series.

L’écoute en rafale priorisée

Ni Club illico ni Tou.tv ne songent à revoir leur modèle pour adopter celui préconisé par Disney+ et Apple TV+.

« Ce n’est pas une avenue qu’on explore, assure Yan Paquet, vice-président stratégie et affaires internationales de Québecor Contenu. On a toujours mis l’accent sur l’écoute en rafale. C’est ce que nos clients recherchent. C’est au cœur de notre modèle. »

Ainsi, la cinquième — et dernière — saison de Like-moi atterrira sur Club illico de manière intégrale la semaine prochaine. La vie compliquée de Léa Olivier (20 février) et Mon fils (12 mars) suivront peu de temps après. Chez ICI Tou.tv Extra, les 10 épisodes qui composeront La Maison-Bleue seront libérés en même temps le 13 février. La nouvelle série de François Létourneau et Jean-François Rivard, C’est comme ça que je t’aime, aura droit au même traitement au début mars.

La directrice principale de Tou.tv, Christiane Asselin, se montre très critique envers Disney+ et Apple TV+. « C’est une décision de gens qui gèrent des plateformes. Ce n’est pas une décision de gens qui veulent plaire aux clients ».

Pour Mme Asselin, les nouveaux joueurs favorisent la « rétention d’abonnés » avant toute chose.