Pour lui faire plaisir!

Le 14 février, on souligne la fête de l’amour, la Saint-Valentin. Au-delà de la tradition, c’est l’intention et l’attention que vous porterez à votre amour qui compte, à mon avis. Vous pourriez simplement souligner cette fête en écrivant une lettre d’amour ou encore en faisant une playlist de belles chansons d’amour pour l’être aimé. Si toutefois vous cherchez un cadeau, voici de quoi vous inspirer.

On s’inspire des couleurs de l’amour entre la passion du rouge et le romantisme du rose. On peut facilement trouver un cadeau pour la femme qui aime la mode tout en respectant son style. C’est aussi le moment de lui offrir un cadeau griffé souvent en édition limitée pour l’occasion.

Détente à deux

Nous avons la chance d’avoir des spas dans toutes les régions du Québec. Des forfaits Valentin incluant même une nuitée à l’hôtel sont offerts dans les Strom spa nordique, des massages en duo au Balnea Spa, des vacances santé au Spa Eastman ou tout simplement l’expérience thermale pour une sortie en amoureux dans un spa près de chez vous.

En mode Cocooning

Fête de l’amour, la Saint-Valentin fait appel à tous les sens. Profitez-en pour chouchouter l’être cher avec des petites douceurs pour les papilles, des effluves de parfums sensuels, des crèmes qui caresseront la peau et des dessous affriolants.

Si l’amour n’est pas au rendez-vous, on peut quand même se gâter soi-même.

Bonne Saint-Valentin !

COLLETION TYRA de Mari Jo ; soutien-gorge 168 $ et culotte 91 $

RW & CO 179,90 $

Exfoliant pour les lèvres 12,95 $ LUSH

Simone Pérèle soutien-gorge 139 $, culotte 65 $

Poppy & Peonies 89 $

Crème à mains macarons à la framboise 4,50 $ Fruits & Passion

Bijoux Tiffany & Co sur tiffany.ca

Marshalls 49,99 $

Victoria Secret 99,90 $

Café truffe-chocolat-framboise Van Houtte, sur keurig.ca

Winners 12,99 $

Diamants sur cœur argent 119,99 $ Walmart

Vans 70 $

Burberry HER 107 $ 50 ml

Rouge à lèvres mat GUCCI 55 $ chez Holt Renfrew

Michael Kors 365 $

Kate Spade 190 $

Baume pour le corps Vichy 29,95 $

Coffret Vinosource S.O.S. Hydratation de Caudalie 64 $ sur caudalie.ca

Casque sans fil 36,99 $ Amazon.ca

H&M 39,99 $

Bombe pour le bain Médaillon d’amour 8,95 $ LUSH

Collection Nyssa de Prima Donna ; bonnet C à G 177 $ et culotte de XS à 3 XL 75 $

On en parle

Le mois des câlins

C’est le moment de vous procurer votre Embellisseur Lèvres « rose câlin » de Clarins, exclusivement chez Jean Coutu. Pour chaque unité vendue à 20 $, 10 $ seront remis à la Fondation du CHU Sainte-Justine pour soutenir la cause mère-enfant.

Nouveauté

SPA maison

Vous pourriez organiser un spa maison en vous procurant des produits de la collection du STROM SPA. Bruine, chandelles, produits pour la douche, baume pour les mains, gel de massage, bref, vous pouvez poursuivre les bienfaits du spa jusqu’à la maison en créant votre propre rituel. En vente sur place ou en ligne sur stromspa.com

Achat de la semaine

Des petits mots d’amour

Au cas où vous manqueriez d’inspiration, ce pot contient 30 belles citations d’amour.

LE POT D’AMOUR 15,50 $ pour chaque pot vendu, 2 $ seront remis à la lutte contre le cancer du sein.