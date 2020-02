Saguenéens: tous les joueurs devront contribuer

Affligés par plusieurs joueurs blessés, les Saguenéens de Chicoutimi auront besoin que tous leurs éléments mettent les bouchées doubles d’ici la fin de la saison, et c’est cette recette qui leur a permis de vaincre la meilleure équipe de la ligue, samedi dernier.

Lors de cette victoire face au Phoenix de Sherbrooke, pas moins de 14 joueurs des «Bleus» ont inscrit leur nom sur la feuille de pointage.

«Rendu à ce stade de la saison et prenant en considération tous les blessés que nous avons, c’est certain que ça nous prend une production de tout le monde. Si nous avons seulement une ligne ou deux qui mettent des points au tableau, nous allons être dans le trouble, mais si on continue d’avoir une bonne production générale de l’équipe, ça va nous aider», a laissé entendre l’entraîneur-chef des Saguenéens après la plus récente victoire des siens face au Phoenix de Sherbrooke.

Toujours privés de rouages importants, en Hendrix Lapierre, Samuel Houde et Louis Crevier, et ce, pour encore quelques semaines, les Saguenéens de Chicoutimi tenteront de mettre tous leurs éléments à contribution ce soir alors qu’ils seront du côté de Shawinigan afin d’y affronter les Cataractes, à 19h00.

De retour sur la bonne voie

Avant la victoire face à Sherbrooke, les Saguenéens étaient sur leur première séquence de trois défaites consécutives de la saison. Plus encore, les hommes de Yanick Jean n’avaient connu qu’à une seule reprise la défaite lors de deux matchs consécutifs. Pour l’entraîneur-chef, faire face à cette adversité a été bénéfique pour toute l’équipe.

«C’était important de connaître une bonne partie face à Sherbrooke en raison de la façon dont nous avions travaillé toute la semaine.[...](Lors de la séquence de trois défaites), nous avons eu de grosses pratiques et nous avons été en mesure de voir le leadership au sein de notre équipe puisque les joueurs mêmes amenaient des points sur lesquels il fallait travailler. C’était une fin de semaine clé, pas par rapport à la victoire, mais en lien avec la façon dont nous avons travaillé», avait laissé entendre Jean.