Soirée en mémoire de Kate McGarrigle

Kate McGarrigle a beau avoir été emportée par le cancer il y a 10 ans, son héritage musical est toujours bien vivant. Il sera à l’honneur, mercredi soir, alors que sa famille se réunira à la Place des Arts pour un concert en sa mémoire. « Je la sens revivre à mes côtés quand je chante ses chansons », confie son fils Rufus Wainwright.

« Je croyais que mon deuil était fait depuis cinq ans. Mais j’ai récemment réalisé que le dixième anniversaire de son départ m’atteignait de manière encore plus puissante », confie Rufus Wainwright en entretien au Journal.

Photo courtoisie Rufus Wainwright

Mercredi soir, donc, le chanteur montera sur la scène du Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts pour Complainte pour Catherine, concert célébrant Kate McGarrigle et son œuvre. Il y sera rejoint par sa sœur, Martha Wainwright, ses tantes Anna et Jane McGarrigle, et quelques cousins et cousines.

Famille musicale

« J’ai la chance de faire partie d’une famille musicale qui me permet de continuer à faire vivre ma mère grâce à son répertoire. J’ai toujours l’impression qu’elle est là, à mes côtés, quand on revisite ses chansons. Et j’ai aussi la chance de savoir qu’elle est toujours présente dans l’esprit, et le cœur, des gens grâce à sa musique », avance-t-il.

C’est d’ailleurs dans un café d’Outremont, à un jet de pierre de la maison où Kate McGarrigle a vécu ses dernières années, que Rufus Wainwright donnait rendez-vous aux médias, hier, profitant de son passage pour promouvoir son prochain album, attendu en avril. Le chanteur n’habite plus Montréal (il a posé ses pénates à Los Angeles il y a un bon moment), mais le secteur lui rappelle toujours son enfance passée ici, auprès de sa mère.

« Le quartier a beaucoup changé, c’est certain. Mais il me ramène toujours à mon passé. Je me souviens combien ma mère était heureuse ici », se rappelle-t-il.

► Le spectacle Complainte pour Catherine sera présenté à la Place des Arts mercredi soir.