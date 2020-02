Toujours la LCF dans la mire

Malgré une dernière saison en dents de scie, Dominic Lévesque caresse toujours l’objectif d’évoluer dans la LCF.

Son stage universitaire terminé, l’ancien botteur du Rouge et Or de l’Université Laval s’entraîne au Stade Telus dans l’espoir que son agent Sasha Ghavami lui déniche un contrat.

« J’ai confiance que je peux jouer dans la LCF et que je possède la jambe pour le faire, a mentionné Lévesque, qui a passé quelques jours au camp des Alouettes de Montréal l’an dernier. J’ai simplement besoin d’obtenir une opportunité de me faire valoir. »

Parmi les neuf équipes de la LCF, les Stampeders de Calgary et les Tiger-Cats de Hamilton sont à la recherche d’un botteur de dégagement.

Rob Maver a pris sa retraite alors que Lirim Hajrullahu a été libéré afin qu’il puisse explorer ses options dans la NFL. Hajrullahu s’acquittait de tous les bottés avec les finalistes de la Coupe Grey.

Lévesque peut compter sur son ancien coéquipier et ami Christian Dallaire qui lui a concocté un programme d’entraînement spécifique aux botteurs. L’ancien receveur du Rouge et Or est bachelier en kinésiologie.

« Ce programme spécifique me permet de travailler ma flexibilité et ma stabilité. Je continue aussi de travailler avec l’entraîneur des botteurs, Steve Wolf. »

Déception

La carrière universitaire de Lévesque ne s’est pas terminée comme il l’aurait souhaité.

Laissé après avoir effectué un retour en demi-finale, il a aussi vu le Rouge et Or s’incliner à la Coupe Dunsmore face aux Carabins de l’Université de Montréal, lui qui avait disputé son meilleur match en carrière lors de la finale provinciale 2018 face aux Bleus.

« C’est certain que ce n’est pas la fin que j’espérais. C’est difficile de se retrouver sur les lignes de côtés et de ne rien pouvoir faire. J’étais là pour David [Côté]. J’ai été surpris de ne pas être en uniforme, mais les entraîneurs ont pris cette décision dans le meilleur intérêt de l’équipe. Je suis content du gars que je suis devenu. J’ai beaucoup grandi comme personne. Je suis fier de mon parcours. Il y a eu des hauts et des bas, mais j’ai toujours réussi à me relever et à faire le travail. »