Un début de saison «rocambolesque» pour Nathan Beaudin-Bolduc

La première année universitaire du nageur Nathan Beaudin-Bolduc avec le Rouge et Or de l’Université Laval n’est pas de tout repos. Et elle n’est même pas encore terminée !

Quadruple médaillé (or — relais 4x200m libre, argent — 200 m libre et 400 m libre, bronze – 1500 m libre) au championnat provincial le week-end dernier, à Sherbrooke, et élu recrue de l’année du Réseau du sport étudiant du Québec (RSÉQ), l’athlète de 20 ans aurait difficilement pu imaginer un tel scénario à l’automne.

En plus de s’adapter à un niveau plus relevé dans les rangs universitaires, Beaudin-Bolduc a dû combattre une mononucléose quelques semaines seulement après avoir amorcé ses études en sciences du langage.

Ajoutez à cela le changement d’entraîneur du club de natation et tous les ingrédients sont réunis pour parler d’une première session inusitée !

« J’ai eu un début de saison rocambolesque. Avec la mononucléose, ç’a été assez difficile de commencer ma première saison ainsi que ma première session. J’avais peur que ça affecte mes études. En plus, j’ai eu quelques complications avec une bronchite, mais j’en ressors plus fort, et ce fut beaucoup d’apprentissage. Je suis plus fort mentalement et physiquement », a assuré l’ancien du Cégep de Sainte-Foy.

Plus loin

Si ses trois médailles individuelles ont été une « belle surprise » pour Beaudin-Bolduc, elles lui permettent de rêver un brin en vue des championnats canadiens prévus à Victoria, du 20 au 22 février.

« Depuis deux ans, j’ai commencé à performer. Je suis allé aux championnats du monde junior avec l’équipe canadienne et je suis allé aux Universiades, l’été passé [...]

Cette année, j’ai dû m’adapter à un nouveau format de compétition et à de nouveaux compétiteurs que je ne connaissais pas sur le circuit civil. Je n’avais pas à performer autant pour gagner. Là, le niveau est très fort, et je dois performer à chaque course pour m’assurer de gagner des médailles », a-t-il expliqué.

Le rêve olympique

Le rendez-vous national sera suivi des essais olympiques en avril dans la région de Toronto.

Réaliste sur ses chances réelles de gagner son billet pour Tokyo, l’été prochain, le nageur du Rouge et Or veut surtout en tirer une expérience positive.

« Mon rêve ultime, c’est Paris en 2024, quand j’en serai à ma cinquième année. Même s’il y a des essais canadiens chaque année, les essais olympiques, c’est plus gros. Les nageurs sont plus vites et plus en forme. Tout le monde s’entraîne pour ça. Je ne sais pas à quoi m’attendre », a-t-il indiqué.

3 étoiles du Rouge et Or

Nathan Beaudin-Bolduc

Natation

Sciences du langage

Il a récolté 4 médailles (1 d’or au relais 4x200m libre, 2 d’argent et 1 de bronze) lors des championnats du RSEQ où le Rouge et Or a terminé 4e. Il a été élu recrue de l’année du RSEQ.

Andrée-Anne Théberge

Photo courtoisie

Ski de fond

Physiothérapie

Ce week-end aux sélections des championnats du monde disputés au Mont-Saint-Anne, elle a grimpé sur le podium du 10 km avec une 3e place, en plus du 8e rang du 15 km départ de masse et du 15e rang au sprint.

Lisa Pou

Photo courtoisie

Natation

Éducation au préscolaire et enseignement au primaire

Lors des championnats du RSEQ, elle a récolté 5 médailles (1 d’or au 800 m libre, 2 d’argent et 2 de bronze).

► Performances dignes de mention

Audrey Genois

Soccer

Kinésiologie

Elle a marqué 4 buts dans une victoire de 10-0 contre Sherbrooke au Stade TELUS-UL, où elle a été élue joueuse du match.

Audrey Leduc

Athlétisme

Psychologie

Elle a remporté le bronze au 60 m du York Open à Toronto avec un chrono de 7,52 secondes, le 5e meilleur résultat au pays cette année.

Anne-Sophie Tanguay

Volleyball

Kinésiologie

Elle a été responsable de 20 points de son équipe lors de la victoire en 5 manches samedi au PEPS contre Sherbrooke, alors que Laval tirait de l’arrière 0-2. Elle a amassé 16 attaques marquantes, en plus d’un as, un bloc solo et 4 blocs assistés.

Carrie-Ann Auger

Basketball

Science politique

Elle a mené son équipe dans les deux parties de la semaine contre l’UQAM au chapitre des points, avec 12 dans la défaite jeudi, à Montréal, et 20 dans la victoire au PEPS, samedi.

Maxime Azanza

Soccer

Intervention Sportive

Joueur par excellence de la victoire de 4-0 contre Sherbrooke au Stade TELUS-UL, où il a marqué un but.

— Avec la collaboration de Mathieu Tanguay

À VENIR CETTE SEMAINE

Basketball

Jeudi 18 h (F) et 20 h (H) c. Concordia

PEPS

Volleyball

Vendredi 18 h (F) c. McGill

Vendredi 19 h 30 (H) c. Dalhousie

Samedi 14 h (F) c. Ottawa

Samedi 15 h 30 (H) c. Dalhousie

PEPS