Un déjeuner couru

Henri Giscard d’Estaing, président du Club Med, est à Québec aujourd’hui, invité par la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ), à l’occasion du déjeuner des chefs d’entreprise du Carnaval de Québec. L’événement se tient à compter de 12 h, au Centre des congrès de Québec. La conférence aura pour thème : « Dans un univers du tourisme en mutation, transformation et internationalisation du Club Med ».

Meubles South Shore a 80 ans

Photo courtoisie

L’entreprise familiale de quatrième génération Meubles South Shore fête en 2020 ses 80 ans d’histoire. Très cher à la famille Laflamme, l’engagement social se trouvera au cœur des festivités tout au long de l’année, avec l’objectif d’aider celles et ceux qui sont dans le besoin. Une première activité s’est déroulée le 18 janvier dernier alors qu’une trentaine d’employés et des membres de leurs familles se sont réunis pour assembler quelque 110 meubles offerts en don par la Fondation Meubles South Shore à la nouvelle maison de transition Le Parcours de Québec, qui ouvrira ses portes sous peu. L’événement était organisé à l’initiative du nouvel organisme Banque de meubles Québec, qui souhaite contribuer à contrer la problématique de la pauvreté en meubles. Cofondée par la Fondation Meubles South Shore, la Banque de meubles Québec s’inscrit bien dans l’implication de la Fondation qui soutient déjà plusieurs organismes des régions de Lotbinière et de Québec, entre autres par des dons de meubles et de l’aide financière. Sur la photo, Gilles Laperrière, directeur de la Banque de meubles Québec (à l’extrême gauche) en compagnie de l’équipe des Meubles South Shore.

Acquisition pour Filtre Plus

Photo courtoisie

L’année démarre en grand pour Filtre Plus. La bannière de Québec, fondée en 1982 et spécialisée en réfrigération, climatisation, chauffage et ventilation vient de faire l’acquisition--- des actifs de l’entreprise Blizzair basée à Laval, dans le quartier Vimont. Propriété de Roland Thériault depuis 2002, l’entrepreneur aspirait depuis un certain temps à passer le flambeau, à l’aube de ses 68 ans. Cette transaction permet à Filtre Plus d’ajouter un nouveau point de vente à sa bannière québécoise qui compte aussi une succursale à Shawinigan en plus de son siège social basé à Québec. Sur la photo, Carl Bolduc (à gauche), président-directeur général de Filtre Plus, en compagnie du nouveau directeur des opérations de la succursale de Laval, Stéphane Allard.

Les Puces mécaniques

Photo courtoisie

Voici une fascinante trouvaille qui devrait piquer l’intérêt d’un grand public en quête de pièces manquantes pour la restauration, la collection de véhicules ou d’outils et d’équipement essentiels pour divers travaux de bricolage. Les Puces mécaniques, c’est une idée de trois passionnés de l’automobile, Fabrice Monceaux, Jacques « Jack » Picard et Gabriel Ratté. La première, au Québec, prendra l’affiche le samedi 22, et le dimanche 23 février, à l’intérieur, de 9 h à 18 h samedi, et de 9 h à 15 h dimanche, dans un centre devenu vacant à Drum-mondville, au 565, rue des Écoles, pour les pièces d’autos, de motos, de bateaux, de motoneiges, de roulottes, etc. Renseignements : lespucesmecaniques.com, de même que sur Facebook. De gauche à droite, sur la photo : Gabriel Ratté, Fabrice Monceaux et Jacques « Jack » Picard.

Anniversaires

Photos courtoisie

Dave Pichette (photo de gauche), défenseur des Nordiques de 1980 à 1984, agent d’immeuble pour Re/Max Québec (Fortin Delage), 60 ans... Éric Pichette (photo de droite), président et chef de la direction de Groupe Qualinet, 48 ans... Émile Proulx Cloutier---, acteur, réalisateur, scénariste et compositeur québécois, 37 ans... Denis Savard---, joueur de hockey (1980-1996 : Blackhawks, Canadiens, Lightning), 59 ans. Natalie Imbruglia, chanteuse, 45 ans... Oscar De la Hoya, boxeur mexicain, 47 ans... Gérard Poirier---, comédien, 90 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 4 février 2016. Pascale Clément (photo), 57 ans, directrice générale du Salon Carrière Formation de Québec... 2018. John Mahoney, 77 ans, acteur américain d’origine britannique... 2018. Edwin Jackson, 26 ans, secondeur des Colts d’Indianapolis de la NFL... 2014. Keith Allen, 90 ans, directeur général des Flyers de Philadelphie durant les années 1970... 2013. Marc Lamoureux, 58 ans, chroniqueur du journal Ici l’Info de Beauport... 2011. Marie-Andrée Blouin, 47 ans, conjointe de Denis Pelletier du Complexe Chez Maurice à Québec... 2011. Woodie Fryman, 70 ans, lanceur des Expos de Montréal en 1975–1976, puis de 1978 à 1983... 2003. Charles Biddle, 76 ans, grand jazzman montréalais dans les années 1950 et 1960... 2006. Betty Friedan, 87 ans, philosophe américaine... 1987. Liberace, 67 ans, l’excentrique pianiste... 1983. Karen Carpenter, 32 ans, chanteuse américaine.