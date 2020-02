2,5 M$ pour l'agrandissement du Centre Frédéric Back

La Ville de Québec et le gouvernement injectent 2,5 millions pour l'agrandissement et la rénovation du Centre Frédéric Back, qui loge plus de 30 entreprises d'économie sociale.

L'annonce a été faite mercredi par le maire de Québec, Régis Labeaume, et le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon. En tout, l'État québécois injecte près de 985 000 $, soit une subvention de 480 000 $ et deux prêts totalisant 505 000 $. La municipalité ajoute 266 000 $. Le reste provient de prêteurs comme Desjardins et la Fiducie du Chantier de l'économie sociale, pour un total de 2,5 millions $.

Ces sommes serviront à augmenter la superficie locative du Centre de 20 %. Celui-ci abrite des entreprises qui emploient 166 personnes.

L'agrandissement permet surtout aux organismes déjà présents de bénéficier d'espace supplémentaire. Quelques nouveaux organismes pourraient s'ajouter, a indiqué le président exécutif du Centre, Alexandre Turgeon. Les travaux débuteront au printemps.

D'autres projets sont en discussion avec l'Office municipal d'habitation pour la construction de logements sociaux sur le site.