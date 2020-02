MONTAMBAULT, Renée Hall



Au CHSLD Chanoine-Audet, le 28 janvier 2020, est décédée madame Renée Hall, épouse de feu monsieur Louis-Philippe Montambault. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Robert (Nicole Beauchesne), Michel, Paul (Alison Irwin), Monique, Aline (feu Richard Terriault) et Laurent; ses petits-enfants: Marie-Eve Masi et Jean-Paul Montambault (Song Jiayong); ainsi que ses autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD Chanoine-Audet. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/faire-un-don.La famille vous accueillera aule samedi 8 février de 9h à 11h30.L'inhumation aura lieu ultérieurement au Cimetière Mont-Marie, section Saint-David.