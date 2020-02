LAROUCHE, Diane Lacasse



À son domicile, le 2 février 2020, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Diane Lacasse, épouse de feu M. Marc Larouche. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h30 à 14h50.et de là au Columbarium F.-X. Bouchard inc. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain, Jacques (Josée Croteau) et Josée; ses petits-enfants: Marie-Pier Larouche (Michaël), Bobby Larouche (Mélynda) et Sarah Ostiguy; ses 5 arrière-petits-enfants; son frère Donald (Murielle Deblois); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux Marc, son fils Mario, ainsi que ses frères et sœurs.