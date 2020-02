SOULARD, Lauréanne



Au Centre d'hébergement Sacré-Cœur à Québec, le 25 janvier 2020, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Lauréanne Soulard, fille de feu dame Noëlla Genest et de feu monsieur André Soulard. Elle demeurait à Québec.La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 7 février 2020, de 18 h à 21 h et, de 14 h à 16 h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière St-Casimir au printemps 2020. Elle laisse dans le deuil son proche aidant Maurice Junior Gagnon; ses enfants: Serge Raby (Geneviève Miron), Diane Soulard-Raby (Stéphane Jobin) et Karine Vachon-Soulard (Mickaël Bélanger); ses petits-enfants: Kimberly Raby, Joanny Raby, Julianne Vachon-Soulard; ses frères et sœurs: feu Rita, feu Jean, feu Donat, feu Antoinette, feu Joseph, feu Cécile, feu Paul, feu Gérard, feu Françoise, Roger, Diane, Jeanne et François; ainsi que ses nombreux beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces et sa précieuse amie Camille Marcotte, Jean-Roch Vachon, Jean-François Vachon; ainsi que de nombreuses amies du cercle de fermières et du Club Optimiste. Remerciements au personnel du Centre d'hébergement Sacré-Cœur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec-Université Laval pour la recherche sur la dégénérescence cortico- basale.