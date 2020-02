BERNIER, Jean-Marie



Au Centre d'Hébergement de Montmagny, le 28 janvier 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Jean-Marie Bernier, époux de madame Monique Masson. Il était le fils de feu monsieur Joseph Bernier et de feu dame Marie-Jeanne Têtu. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à lale jeudi 6 février 2020 de 19h à 21h età compter de 9h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Monique, ses enfants: France, Gaston, Michèle (Réal Fontaine), Simon (Isabel Létourneau); ses petits- enfants: Lindsay Bernier, Bryan Fontaine Bernier, Kaven Fontaine Bernier (Cynthia Roy), Laurence Bernier; ses arrière- petits-enfants: Dylan et Jordan St-Amant, Thomas Fontaine. Il était le frère de: feu Jean-Raymond (feu Maria Morin), feu Robert (feu Ruth Santerre), feu Maurice (feu Micheline Mercier), feu Jeanne (feu Jean-Marc Martin), feu Marie-Paule (feu Jean-Paul Tremblay), Jeannine (Jacques Gaumond); le beau-frère de: feu Jean-Baptiste (feu Fernande Després), feu Roland (feu Berthe Chrétien), feu Fernand (feu Thérèse Picard), Philippe (feu Annette Langlois), feu Raymond (feu Rolande Blouin), feu Jeannette (feu Roger Fournier), feu Thérèse (feu Rosaire Rochefort), feu Cécile, feu Claire (feu Armand Laberge), feu Charles (feu Françoise Lemieux), feu Yvette (Bernard Masson), feu Bertrand (Lisette Picard) et Georgette Létourneau. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du Centre d'hébergement de Montmagny et le Dr Raymond Fortin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la