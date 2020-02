ROY, Raymond



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le jeudi 30 janvier 2020, à l'âge de 73 ans et 11 mois, est décédé monsieur Raymond Roy, époux de madame Pierrette Gilbert et fils de feu Réal Roy et de feu Irma Gilbert. Il demeurait à Saint-Georges. Monsieur Raymond Roy sera exposé à la résidence funérairele vendredi 7 février en après-midi de 14h à 16h30 et en soirée de 19h à 21h30 ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 9h30.et de là au cimetière du Parc commémoratif Chaudière-Appalaches. Il laisse dans le deuil outre son épouse madame Pierrette Gilbert, ses enfants: Jacky (Dany Lessard), Berthier (Lucie Doyon), Annie et Julie (Janik Ouellette); ses petits-enfants: Xavier Trudel Lessard, Andy Lessard, Zack Lessard, Émile Lessard et Éthan Ouellette. Il était le frère de: feu Normande (feu Maurice Morin), feu Andréa (Estelle Gouin), feu Gilles (Denise Bélanger), Guy (Lorraine Rodrigue), Yvon, Fabien (Martine Deblois), Claude (Colette Rancourt) et Lorraine (Herman Bolduc). Il était le beau-frère de: Colette (Germain Loignon), Guy (Nicole Veilleux), Nicole (Léandre Poulin), Gisèle (Yvon Lacasse), Gilles (Denise Breton), Louiselle (Jean Poulin), feu Claire-Hélène, Suzanne (Rock Poulin), Jacinthe et Martine Gilbert (André Deblois). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille souhaite remercier chaleureusement le personnel hospitalier du CISSS pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, 440, boul. Vachon Sud C.P.1, Sainte-Marie, Beauce, G6E 3B4.