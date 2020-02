FRÉDÉRICK, Pauline Deschênes



Au Centre d'hébergement Côté Jardins, le 23 janvier 2020, à l'âge de 94 ans et 5 mois, est décédée madame Pauline Deschênes, épouse de feu monsieur René Frédérick, fille de feu madame Nolia Poitras et de feu monsieur Edouard Deschênes. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 7 février 2020, de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h, samedi 8 février 2020, de 11 h à 13 h 30.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants, gendres et belles-filles: Serge (Lucienne Morasse), Denise (feu Lucien Dompierre), Jean-Marie (Céline Garneau), Claude (Tony Lord), feu Lucie (Paul-Émile Vaillancourt), Mario (Hélène Bouchard), Christiane Carbonneau; ses petits-enfants: Stéphane Frédérick (Isabelle Delisle), Pascal Frédérick, Martin Frédérick (Valérie Turcotte), Stéphane Dompierre (Marlen Heise), Nancy Frédérick (Martin Guay), Mélanie Frédérick, Isabelle Frédérick (Alain Hurtubise), Lydia Frédérick (Utsav Mehra), Steeve Frédérick (Isabelle Gingras), Danny Frédérick (Christina Ravon), Karine Frédérick (Éric Michaud), Jonathan Vaillancourt (Icia Desjardins), Stéphanie Gonthier (Christine Lew); ses arrière- petits-enfants: Alexandre, Olivier, Mathieu, Marianne, Vincent, Charles, Marc-Antoine, Samuel, William, Samuel, Angéla, Rosélie, Gabriel, Amélia, Gabrielle, Éllie, Coralie, Clara et Jade; ses belles-sœurs: Thérèse Gagné Deschênes et Simone Girard Frédérick; ainsi que plusieurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Côté-Jardins pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Jardin du Haut St-Laurent et Côté-Jardins. Des formulaires seront disponibles sur place.