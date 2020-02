C’est en présence des ministres Marguerite Blais (ministre--- responsable des Aînés et des Proches aidants) et Marie-Ève Proulx (ministre déléguée au Développement économique régional) que se tient ce soir, au Capitole de Québec, la 19e soirée Amour/Humour au profit de la Fondation pour les aînés et l’innovation sociale (FAIS).

Près de 1000 personnes sont attendues pour la soirée, sous la coprésidence d’honneur de Denis Laforest, directeur général de la Caisse Desjardins de Québec, et du Dr Jean-Pierre Després, directeur scientifique du Centre de recherche sur les soins et les services de première ligne, Université Laval, et qui mettra en vedette la chanteuse Liana Bureau et l’humoriste Peter MacLeod. Je vous en reparlerai.

Du soutien pour la Maison d’Hélène

Un chèque de 3000 $, provenant du fonds Fondation SFL Cité de Montcalm de Québec, a été remis, le 24 janvier dernier, à la Maison d’Hélène--- de Montmagny, afin de soutenir sa mission qui consiste, depuis avril 2019, à accompagner les personnes de 4 ans et plus dans les derniers moments de leur vie, quelle que soit la maladie, en les soulageant de leur douleur physique et morale, dans un contexte d’amour, de compassion, d’écoute et de respect---. La Fondation remet chaque année une partie des fonds recueillis à ses conseillers impliqués tant dans les activités de la fondation SFL que dans l’organisme bénéficiaire. Sur la photo, de gauche à droite : Daniel Bourgeault---, conseiller en sécurité financière chez SFL Gestion de Patrimoine ; Annie Pelletier, directrice générale et coordonnatrice des soins de La Maison d’Hélène ; Yoland Bélanger, conseiller en sécurité financière chez SFL Gestion de Patrimoine ; Hélène Caron, présidente fondatrice de la Maison d’Hélène ; O’Neil Fournier, résident bénéficiaire de La Maison d’Hélène.

Trois nouveaux talents

ComediHa ! m’annonce la nomination de trois nouvelles ressources d’importance au sein de son organisation. Eric Belley (photo en haut à gauche) se joint à l’équipe de ComediHa ! à titre de vice-président création, innovation et développement. Eric œuvre dans le milieu artistique depuis plus de 25 ans comme producteur, créateur, gestionnaire, gérant et entrepreneur. Catherine Girard Lantagne (photo) et André Boulard (photo du bas) sont nommés, respectivement, directrice contenu et programmation et directeur des opérations du ComediHa ! Fest-Québec. Catherine a œuvré pendant plus de 10 ans au Festival Juste pour rire alors qu’André cumule 20 ans d’expérience en événementiel.

Fans de poutine ?

Seriez-vous prêt, pendant la semaine de la Poutine à Québec--- (Poutine week), ou encore à l’occasion de la Saint-Valentin, à pousser l’audace jusqu’à porter des sous-vêtements illustrant le légendaire plat de frites, fromage en grains et sauce ? Si oui, la compagnie Undz a créé une collection exclusive de sous-vêtements hommes et femmes pour l’occasion, avec une association avec une bonne cause. À l’achat d’un boxer (homme) ou un chekky (femme), 9 $ seront remis à la Fondation Rêves d’enfants. Vous pouvez commander en ligne sur undz.ca.

Anniversaires

Badaboum (photo), mascotte créée pour faire la promotion de Rendez-Vous 87, 34 ans... Cristiano Ronaldo, considéré comme l’un des plus grands joueurs de soccer portugais de l’histoire et l’un des meilleurs attaquants au monde, 35 ans... Manon Roy, conseillère en communication et vie associative, Caisse Desjardins de Charlesbourg, 49 ans... Yvon Vallières, ex-député libéral de Richmond à l’Assemblée nationale (1973-2012), 71 ans... Roger Staubach, quart-arrière--- de la NFL (1969-1979 : Cowboys), 78 ans... Don Cherry, instructeur-chef des Bruins de Boston (1974-1979), 86 ans... Hank Aaron, joueur de baseball, ex-roi des coups de circuit avec 755, 86 ans.

Disparus

Le 5 février 2019. André Boudrias (photo), 75 ans, ancien hockeyeur de l’AMH et de la LNH, ex-adjoint au directeur général du Canadien de Montréal et assistant de Jacques Demers chez les Nordiques en 1979... 2017. David Axelrod, 83 ans, compositeur, arrangeur et producteur américain... 2015. Louise Maheux-Forcier, 85 ans, écrivaine québécoise... 2013. Huguette (Masse) Burns, 71 ans, dame de compagnie lors du Carnaval de Québec de 1980... 2013. Paul Tanner, 95 ans, joueur de trombone, de l’orchestre de Glenn Miller... 2012. Sam Coppola, 79 ans, acteur américain (The Sopranos)... 2010. André Bachand, 92 ans, père de l’ex-ministre et député Raymond Bachand... 2009. Claude Girardin, 77 ans, chanteur dans les années 1950... 2005. Henri Rochon, 80 ans, joueur de tennis québécois... 1984. Pierre Dudan, 68 ans, chanteur, compositeur et acteur.