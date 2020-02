Atterrissage d'urgence à Madrid: un passager d'Air Canada raconte son expérience

Guillaume Ruel faisait partie des Québécois à bord du vol AC837 d’Air Canada qui a dû atterrir d’urgence, lundi soir, à l’aéroport de Madrid, en Espagne, en raison de problèmes techniques majeurs.

«Il y avait une sorte de tension dans la cabine», a témoigné le passager dans «Le retour de Mario Dumont» à QUB radio, mercredi.

Guillaume Ruel, un agent de spectacles de 38 ans, dit avoir senti dès le décollage que quelque chose n’allait pas. «Dès qu’on a quitté le sol, on a entendu un gros "bang". Moi, j’avais l’impression qu’on était rentré en collision avec quelque chose», alors qu’un pneu aurait plutôt éclaté au même moment.

De longues minutes

Les 20 premières minutes du vol ont semblé particulièrement longues aux yeux du passager québécois. «Ce qui était relativement inquiétant, c’est qu’on ne prenait pas l’altitude qu’on prend habituellement. On était vraiment bas dans Madrid», a-t-il expliqué.

«Ça ne criait pas, ce n’était pas la folie dans l’avion, mais on sentait vraiment qu’il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Il y avait des gens qui pleuraient», a renchéri M. Ruel.

Des informations au compte-gouttes

Selon le témoignage du voyageur, ni les pilotes ni les agents de bord n’auraient pris la parole dans l’interphone durant la première portion du vol, s’affairant d’abord à gérer la situation de crise. Les agents de bord seraient également restés assis puisque la consigne des ceintures était allumée.

«Le pilote a quand même été très rassurant [...] La première info que j’ai captée, c’est qu’un pneu avait éclaté, mais le moteur, ils n’en ont pas parlé évidemment», a relaté M. Ruel. Le Boeing 767-300 a connu un problème de moteur important peu de temps après le décollage, forçant l’avion à faire demi-tour vers Madrid.

Ce sont des passagers naviguant sur internet à bord même de l’appareil qui auraient reçu les détails concernant le moteur de l’engin.

Le Boeing a toutefois dû effectuer des cercles dans les airs afin de brûler son carburant pour alléger son poids avant d’atterrir.

Un avion de chasse F-18 a également vérifié l’état de l’appareil avant que celui-ci ne puisse se poser au sol. «On a tout de suite senti après que c’était vraiment plus détendu quand le F-18 est venu», a indiqué le client d’Air Canada.

Le pire atterrissage

Si les informations qui circulaient au sujet de l’atterrissage évoquaient un certain calme, M. Ruel dit pourtant avoir ressenti énormément d’agitation en se posant sur la piste.

«C’est l’atterrissage le plus raide que j’ai eu [...] Je ne sais pas si vraiment c’est le pneu [en moins] qui faisait cette différence-là ou l’endroit où on atterrissait», a-t-il indiqué.

Attendus par une cinquantaine de médias à l’aéroport de Madrid, en plus des services d’urgence, les passagers ont rapidement reçu des indications d’Air Canada concernant les vols et hôtels qui leur étaient fournis. La compagnie aérienne aurait également indiqué aux voyageurs qu’ils seraient dédommagés, sans fournir plus de détails pour le moment.

Guillaume Ruel a pu rentrer mardi à Montréal, après avoir effectué une escale à Londres. «Je me disais que statistiquement, ça ne pouvait plus arriver dans une vie une histoire comme ça, donc j’étais relativement calme. C’est sûr que j’avais quand même hâte d’être à Montréal», a-t-il raconté à QUB.