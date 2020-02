Cercle des grands entrepreneurs: André Chagnon, Christiane et Jean-Yves Germain et Marcel Dutil honorés

André Chagnon, Christiane Germain et Jean-Yves Germain, ainsi que Marcel Dutil, vont être honorés mercredi soir dans le cadre du Cercle des grands entrepreneurs du Québec.

Cet événement, qui est propulsé par la Caisse de dépôt et placement du Québec, la Banque Nationale et le Mouvement Desjardins, vise à faire briller des femmes et des hommes ayant participé au dynamisme de l’entrepreneuriat et au développement de l’économie du Québec, a-t-on indiqué mercredi par communiqué, en ajoutant qu’ils ont comme dénominateur commun «de mettre leur expertise et leur grande générosité au bénéfice de la société».

«En plus d’avoir fait croître des entreprises qui se démarquent et qui contribuent hautement à la vitalité de l’entrepreneuriat québécois, les grands entrepreneurs que nous reconnaissons aujourd’hui sont tous des véritables modèles d’audace et de détermination», a dit Charles Émond, président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

«L’histoire économique du Québec s’est forgée grâce aux idées et à l’ambition de visionnaires, et le Cercle reconnaît les parcours remarquables de ceux qui y ont contribué», a-t-il ajouté.

Une exposition sera présentée du 10 au 16 février à l’Espace CDPQ et au Complexe Desjardins, à Montréal, puis en tournée. Les curieux pourront en apprendre plus à cette occasion sur les entrepreneurs honorés cette année.