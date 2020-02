De quel genre de relation familiale parlez-vous?

Certains se demandent parfois pourquoi les relations entre les membres d’une même famille sont si difficiles ? Mais il suffit de regarder d’un peu plus près ce qui se passe dans la mienne pour comprendre que nombreux sont les humains qui ne tiennent aucun compte de l’autre tellement ils sont tournés vers eux-mêmes, centrés sur le « Gros Moi ».

J’ai de la famille dans deux régions différentes, et pour savoir ce qui se passe dans leur vie, je les appelle à tour de rôle. Ce que j’ai fait d’ailleurs pas plus tard que la semaine dernière. Je vous écris donc aujourd’hui pour vous rapporter comment ça s’est passé. La première à qui j’ai parlé m’a dit sur un ton autoritaire et si bien senti que ça n’appelait aucune réplique : « Ne m’appelle pas le soir, car ON n’aime pas ça se faire déranger quand ON regarde un film à la télé ». Oups ! ON ne peut pas être plus clair que ça hein ?

Quant à mon autre sœur, elle m’a servi un expéditif « J’écoute un film. Alors on se rappellera une autre fois ? » En me fermant la ligne au nez avant même que j’aie eu la chance de répondre. Re-oups !

Alors Louise, mon idée est faite. J’en arrive donc à la conclusion que la télé c’est tellement plus important que les relations familiales, que ça ne vaut même pas la peine de chercher à les entretenir. C’est curieux cependant que les amis, eux, ne nous font jamais ce genre d’impolitesse. Ben coudonc ! Mais si moi je faisais de même ? Oh là, là... !

Et je signe OUPS !

Vous savez au moins que le soir, il faut éviter d’appeler vos sœurs si vous avez vraiment envie de leur parler. Mais si le processus est le même de leur part, quelle que soit l’heure du jour où vous les appelez, posez-vous des questions sur le degré d’affection qu’elles vous portent. Ou encore sur le sens de la famille qu’elles ont développé. Et tirez-en vos conclusions. Mais surtout, n’hésitez pas à leur en faire la remarque la prochaine fois qu’elles vous appelleront. Car vu ce que vous me décrivez, vous devriez attendre leur appel pour leur faire sentir que leur comportement vous a blessée.