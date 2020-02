«De retour dans mes vieilles pantoufles»

Le retour à l’entraînement avec ses coéquipières de l’équipe nationale de canoë la semaine dernière a comblé Laurence Vincent Lapointe.

« Le retour avec les filles m’a fait un bien fou », a résumé la canoéiste qui a été blanchie par la Fédération internationale de canoë (ICF) le 24 janvier après avoir testé positif au ligandrol lors d’un test inopiné le 29 juillet et écopé d’une suspension provisoire le 13 août.

« La dernière semaine a été très chargée, mais très belle. C’est comme si j’avais remis mes vieilles pantoufles. Il y a un “rush” physique, mais ça va bien mentalement. »

Les membres de l’équipe canadienne étaient heureuses de retrouver leur coéquipière.

« Les filles étaient toutes vraiment contentes et j’ai eu droit à un souper d’équipe dès mercredi, a-t-elle raconté. Tout était positif et elles m’ont dit qu’elles étaient contentes de me revoir. Même chose pour des athlètes d’autres pays. »

Sur l’eau depuis quatre semaines en compagnie de son entraîneur avec le club de Trois-Rivières Mathieu Pelletier, Vincent Lapointe est pleinement consciente qu’elle accuse du retard.

Photo Chantal Poirier

Doucement

Confiante de retrouver sa forme, elle doit toutefois faire preuve de patience.

« Il y a un danger à vouloir trop en faire trop rapidement, a-t-elle expliqué. Je veux tellement m’entraîner que je suis un peu impatiente quand je ne réussis pas des choses que j’ai déjà faites. Je dois y aller une journée à la fois. »

Vincent Lapointe est bien entourée avec la présence en Floride de l’entraîneur de l’équipe nationale, son coach de club, un psychologue et un préparateur physique.

« Tout le monde me dit de ne pas exagérer mon rythme, a-t-elle souligné. La qualité d’entraînement prime sur la quantité. Je n’ai pas ressenti de douleurs, simplement des courbatures qui sont normales. »

« Même si je n’ai pas toujours de bonnes sensations en C-1, j’ai été agréablement surprise quand j’ai embarqué dans le C-2 avec Katie Vincent. J’étais tellement contente de me retrouver en C-2. Pour l’instant, je veux me donner le temps avant de m’entraîner en solo avec Katie, mais je ne suis pas inquiète. Parce que nous sommes sept filles, nous ne sommes pas obligées d’être toujours ensemble comme c’était le cas l’été dernier en préparation du championnat mondial. »

Motivation supplémentaire

Même si les six derniers mois ont été très difficiles, la canoéiste de Trois-Rivières estime qu’elle est en mesure de tirer du positif des événements.

« J’avais déjà la passion, mais les événements me donnent une plus grande envie de ne pas passer à côté de mon rêve olympique, a-t-elle raconté. J’ai été surprise de passer au travers de ça. Je suis plus forte que je le pensais. Le contrôle positif m’a affecté énormément, mais j’ai été capable de me relever. Peu importe ce qui pourrait m’arriver, je ne me laisserai pas écraser dans ma vie. »

Vincent Lapointe a eu droit à un test inopiné pour célébrer son retour en Floride.

« Disons que la paranoïa était assez élevée. J’étais certaine de ne pas être contaminée, mais c’était aussi le cas en juillet dernier. Comme athlètes, nous avons tellement de choses à penser et la possibilité d’être contaminés, par des choses que nous n’avons pas consommées, ajoute un assez gros stress. »

« Elle s’en va dans la bonne direction »

S’il reconnaît que Laurence Vincent Lapointe accuse un retard significatif sur sa forme habituelle, Mark Granger n’est pas habité par un sentiment d’urgence à 11 semaines des essais olympiques.

« Laurence n’aura pas besoin d’être à son meilleur lors des essais », a affirmé l’entraîneur de l’équipe canadienne de canoë.

« Elle avait tellement d’avance sur les autres filles qu’elle n’aura pas besoin d’être au sommet pour se qualifier, ajoute-t-il. Elle était à son maximum en août dernier avant les mondiaux et c’est certain qu’elle ne sera pas à ce niveau. Il faut être réaliste. »

Une place de plus

« Elle ne sera pas à son meilleur niveau dans 11 semaines, mais je suis confiant qu’elle sera en mesure de livrer une performance qui lui permettra d’obtenir une entrée supplémentaire pour le Canada lors des sélections continentales au Brésil », de poursuivre Granger.

« J’aurai une meilleure idée dans cinq ou six semaines, mais elle progresse quotidiennement et s’en va dans la bonne direction. Ce n’est qu’une question de temps. Elle sera correcte si on ne rencontre pas un autre obstacle. Avec toute son expérience, on ne sait jamais. Elle pourrait progresser très rapidement. »

Granger est confiant en sa protégée. « Je ne suis pas stressé et je ne ressens aucune panique, a-t-il assuré. Elle est optimiste et a vraiment le goût de s’entraîner. C’est comme si elle revenait d’une mini retraite. Elle est en retard sur le plan physique, mais elle a rechargé les batteries sur le plan mental. J’ai déjà vu des athlètes trop nerveux à l’approche des Jeux olympiques qui voulaient être à leur maximum trop rapidement. »

Qualifications continentales

Après les essais olympiques du 16 au 19 avril au Lake Lanier (site des Jeux olympiques d’Atlanta en 1996), le Canada prendra part aux qualifications continentales du 7 au 10 mai au Brésil.

L’équipage canadien sélectionné au terme des essais olympiques devra remporter le C-2 au Brésil pour qualifier le bateau pour les Jeux olympiques de Tokyo.

Puisque le bateau individuel est déjà qualifié pour Tokyo, Vincent Lapointe pourra obtenir son billet pour les Jeux olympiques en remportant les deux courses de C-1 au Lake Lanier.

Sinon, elle devra être la plus rapide en C-2 en compagnie d’une partenaire qui reste à déterminer pour obtenir son billet pour le Brésil, mais qui ne sera pas Katie Vincent puisque cette dernière a déjà qualifié le C-1.