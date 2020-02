Déjà deux fois plus de victimes que l’hiver passé

La saison de motoneige a déjà fait plus du double de victimes qu’à pareille date l’année dernière, pour un total de 14, selon une compilation effectuée par Le Journal.

Les données de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) font état « d’au moins neuf décès » pour 2019-2020. L’an dernier, on parlait plutôt de six morts.

Or, ces chiffres ne prennent pas en compte l’accident survenu en Mauricie et celui qui s’est produit samedi dans les environs de la ZEC Collin, au lac Matawin, dans Lanaudière.

Pas plus tard qu’hier, un autre drame est survenu à Saint-Alexis-des-Monts, en Mauricie. Une femme de 56 ans de Saint-Michel-des-Saints a perdu la vie en entrant en collision avec un arbre. Elle aurait perdu le contrôle de sa motoneige.

Et la Fédération ne comptabilise pas encore les deux Français qui sont toujours portés disparus après deux semaines de recherche.

Selon la FCMQ, huit des neuf décès recensés ont eu lieu en dehors des sentiers balisés, ce qu’elle juge « très inquiétant ».

« Le bilan idéal serait à 0, mais ce ne sont pas des chiffres anormaux. Ce qui nous interpelle beaucoup, c’est le nombre de décès à l’extérieur des sentiers », estime Marilou Perreault, porte-parole de l’organisme.

Déplorable

La tragédie évitée de ce week-end sur le lac Magog, où six motoneigistes se sont retrouvés en fâcheuse position hors des sentiers, aurait davantage terni ce bilan.

« On s’explique très mal ce qui est arrivé. C’est un comportement qu’on déplore. Avec ce qui est arrivé au lac Saint-Jean, on espère que les gens font encore plus attention », souligne Mme Perreault.

La saison de motoneige 2018-2019 avait fait 23 décès, selon la FCMQ, dont 11 hors des sentiers.

- Avec la collaboration de Jonathan Tremblay