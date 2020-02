Des Sags affaiblis s’inclinent à Shawinigan

C’est en dépit de l'absence de cinq éléments clés de leur formation que les Saguenéens de Chicoutimi se sont présentés à Shawinigan, mercredi soir. Malgré un bel effort et même après avoir comblé un retard de deux buts en troisième période, les Sags se sont inclinés par la marque de 7 à 5 face à des Cataractes de Shawinigan affamés.

Bien que les hommes de Yanick Jean soient revenus de l’arrière à trois reprises dans la partie, ces derniers se sont avoués vaincus en raison de deux filets tardifs des Cataractes.

La malchance ne semble pas vouloir quitter les Saguenéens de Chicoutimi ces temps-ci. Après Hendrix Lapierre, Samuel Houde, et Louis Crevier, voilà que deux autres joueurs étaient à leur tour absents lors de l’affrontement d’hier en raison d’une blessure. Si la dernière victoire face à Sherbrooke était convaincante, elle a coûté cher alors que Vladislav Kotkov et le défenseur Patrick Kyte s’y sont blessés. Ils étaient donc eux aussi incapables de prendre part à l’action pour le match face aux Cataractes. Pour sa part, l’attaquant Xavier Labrecque a quitté la partie mal en point en troisième période après un contact en zone offensive.

La bête noire de Shank?

À égalité 3-3 à mi-chemin en deuxième période, les Cataractes, en pleine course pour les séries éliminatoires, ont joué avec un sentiment d’urgence. Les locaux ont inscrit deux filets en 45 secondes pour prendre les devants par deux buts. Ce cinquième but était celui de trop pour Alexis Shank qui avait failli à cinq reprises sur seulement 14 tirs, cédant ainsi sa place à Carmine-Anthony Pagliarulo. C’était seulement la deuxième fois de la saison que Shank était remplacé lors d’un match et hasard ou non, la première fois c’était aussi face aux Cataractes.

Les joueurs des Cataractes Xavier Bourgault a inscrit un tour du chapeau face aux gardiens saguenéens.

Premier match pour Fortin

Comme le vieil adage le dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Pour pallier les absents, Yanick Jean a rappelé le joueur de 16 ans Fabrice Fortin pour la partie. Fortin, s'alignant habituellement avec les Élites de Jonquière, jouait donc son premier match dans la LHJMQ hier soir, alors qu’il portait l’uniforme saguenéen. En 26 parties, il a trouvé le fond du filet à huit reprises tout en se faisant complice de 20 buts.

Les Saguenéens seront de retour en action devant leurs partisans ce vendredi, alors que les joueurs du Drakkar de Baie-Comeau seront les visiteurs au Centre Georges-Vézina pour le match «vintage». Pour l’occasion, les Sags porteront leur uniforme orange et vert des années 1978 à 83.