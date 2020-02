BOURGET, Linda



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 25 janvier 2020, à l'âge de 61 ans, est décédée madame Linda Bourget, épouse de monsieur Rémi Garneau, elle était la fille de feu Rachelle Saillant et de feu Aurèle Bourget (feu Lucienne Cauchon). Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aule vendredi 7 février 2020 de 18h30 à 21h30 et le, de 8h30 à 10h.. L'inhumation se fera au cimetière de Saint-Joachim ultérieurement. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Charles et Flavie (Michaël Tessier); ses frères et sœurs: Denis, Louise (Pierre Chartier), Monique et Martin; ses beaux-parents: Jules Garneau (feu Françoise Taillon) et Yolande Goulet; ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Garneau: Colombe (Laurien Levesque) et Philippe; sa nièce: Marie-Christine Chartier (Samuel Bussières) ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, collègues au Gouvernement du Québec et de Desjardins sécurité financière et nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier tous les membres du personnel et les bénévoles de l'Hôpital du Saint-Sacrement, du Foyer de Charlesbourg et du CLSC Orléans pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des bénévoles du Foyer de Charlesbourg, 7150, boul. Cloutier, Québec, téléphone : 418 628-0456 ou à la Fondation du CHU de Québec (Fonds - CMS), 10, rue de l'Espinay, Québec, tél. : 418 525-4385 www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/CMS/ Des formulaires seront disponibles sur place.