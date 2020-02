Industrie d’inspection des pipelines: Eddyfi réalise une acquisition de près de 500 M$

Le groupe Eddyfi devient le quatrième plus important joueur dans l’industrie d’inspection des pipelines au monde. L’entreprise de Québec injecte près de 500 M$ pour l’achat de la compagnie NDT Global, basée en Irlande.

La direction d’Eddyfi/NDT a confirmé la nouvelle, mercredi. L’argent provient d’une ronde de financement de 600 M$. Le fonds d’investissement privé Novacap a injecté 163 M$ dans cette aventure et la Caisse de dépôt et placement du Québec a fait un chèque de 107 M$.

En contrepartie, ils deviennent actionnaires avec la direction d’Eddyfi à parts égales (ou presque) de la nouvelle entité.

«C’était important pour nous de demeurer une entreprise québécoise», indique au Journal le président et chef de la direction d’Eddyfi/NDT, Martin Thériault, pour expliquer le choix de ses partenaires d’affaires.

Grâce à cette transaction, l’entreprise située dans l’Espace d’innovation Michelet, à Québec, comptera maintenant plus de 1000 employés répartis dans 20 bureaux à travers le monde et elle aura des clients dans 110 pays.

Le siège social du nouveau groupe sera dans la capitale et des emplois seront créés, notamment à l’administration. NDT Global conservera aussi son siège social à Dublin.

NDT Global est un fournisseur d'inspection en ligne de pipelines par ultrasons et d'analyse de données.

Cette multinationale, qui fait travailler 530 travailleurs, veille entre autres sur l’état de santé des structures. Elle a des bureaux en Australie, au Canada, en Irlande, en Allemagne, en Espagne, au Mexique, aux Émirats arabes unis, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Marchés spécialisés

Selon la direction d’Eddyfi, cette acquisition leur permettra de percer des marchés plus spécialisés. L’entreprise conçoit et commercialise des équipements et des logiciels d’inspection destinés aux contrôles non destructifs pour les secteurs pétrolier, de l’aérospatiale, des mines, du transport et du nucléaire.

«Dans certains marchés spécifiques comme l’inspection en ligne de pipelines, se contenter de fournir une technologie de pointe ne suffit pas, il faut une offre intégrée», note le président. «On va bonifier leur technologie de façon à améliorer leur performance sur le terrain», ajoute-t-il.

Avec NDT Global, le chiffre d’affaires du groupe Eddyfi devrait tripler et passer de 100 M$ à 300 M$ d’ici décembre prochain.

Il s’agit d’une sixième acquisition en quatre ans pour la compagnie fondée en 2009. Elle a également réalisé des emplettes du côté du Canada anglais, du Royaume-Uni et de la France. Et le magasinage n’est pas encore terminé.

«Il reste encore de l’argent pour d'autres acquisitions. Nous en réalisons deux par année et nous allons conserver ce rythme», promet M. Thériault.

En 2017, la Caisse de dépôt et placement du Québec avait investi 36,5 M$ pour appuyer le plan de croissance d’Eddyfi.