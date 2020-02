L’homme d’affaires et philanthrope Jacques Ménard est décédé

MONTRÉAL – Jacques Ménard, qui a présidé BMO Groupe financier, Québec de 2001 à 2018, est décédé mardi soir, à Montréal. Il avait 74 ans.

Homme d’affaires, philanthrope et citoyen socialement engagé, M. Ménard était hospitalisé au CHUM, à Montréal. Il est mort «entouré de sa famille à la suite d’une longue maladie», a confirmé BMO à l’Agence QMI, mercredi matin, par courriel.

Né le 29 janvier 1946 à Chicoutimi, aujourd’hui Saguenay, M. Ménard avait été nommé en avril 2018 président émérite de BMO Groupe financier, Québec au moment où il quittait ses fonctions.

Chancelier émérite de l’Université Concordia, Jacques Ménard a lancé, en 2014, le mouvement citoyen Je vois Montréal, afin de relancer l’économie de la métropole.

Il est reconnu par ailleurs pour s’être personnellement impliqué dans la lutte au décrochage scolaire, lui qui a créé le Groupe d’action sur la persévérance et la réussite scolaires. Il avait aussi à cœur la santé des Québécois, dont les plus jeunes; c’est pourquoi il a coprésidé la campagne de financement Grandir en santé de la Fondation CHU Sainte-Justine.

Jacques Ménard avait un CV impressionnant, lui qui a président plusieurs conseils d’administration, comme ceux d’Hydro-Québec, de Montréal International, de l’organisme Fusion Jeunesse, de la Bourse de Montréal, de Trans-Canada Options Corporation et de l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières.

Il a aussi siégé sur les CA de WestJet, Claridge, Gaz Métro, Rona, l’Orchestre symphonique de Montréal, la Fondation Macdonald Stewart, la Fondation Mobilys, Robotique FIRST Québec et les Expos de Montréal.

M. Ménard, qui a été gouverneur du Conseil du patronat du Québec et président du conseil de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, a été fait grand officier de l’Ordre national du Québec et compagnon de l’Ordre du Canada, les deux plus hauts rangs des deux ordres.

ll a aussi été reçu au rang de Commandeur de l’Ordre de Montréal, en plus de recevoir quantités d’autres honneurs, notamment des doctorats honorifiques, qui lui ont été attribués au fil de sa longue carrière.

Jacques Ménard laisse dans le deuil son épouse Marie-José Ratelle et ses deux enfants, Louis-Simon et Anne-Valérie, ainsi que deux petits-enfants, selon le site de BMO.

Réactions:

François Legault, premier ministre du Québec: «Mes condoléances à la famille de Jacques Ménard qui a été très impliqué pour le développement économique et culturel du Québec.»

Christian Dubé, président du Conseil du Trésor: «J’aimerais offrir mes sincères condoléances à la famille de Jacques Ménard qui a fait sa marque dans le domaine bancaire, mais surtout pour son engagement social dans plusieurs causes en éducation, en culture et pour le rayonnement de Montréal à l’international.»

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec: «Le décès de Jacques Ménard est une perte pour le Québec. C’est une nouvelle que j’accueille avec grande tristesse. Il était un homme généreux et un véritable visionnaire. Je l’estimais beaucoup. Merci pour tout Jacques.»

Valérie Plante, mairesse de Montréal: «Jacques Ménard a joué un rôle clé dans le monde des affaires de Montréal, particulièrement auprès de la relève. Toutes mes sympathies à sa famille et à ses proches.»

Robert Beaudry, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de l’Habitation, des Grands parcs et de la stratégie immobilière: «J’apprends avec tristesse la perte de M. Jacques Ménard, un grand Montréalais qui s’est investi toute sa vie pour sa communauté. Son intelligence, sa grande sensibilité et son engagement sans borne envers la jeunesse et notre métropole restera pour nous tous une inspiration.»

Dominique Anglade, députée et candidate à la chefferie du Parti libéral du Québec: «Un grand. Celui qui a été un mentor pour plusieurs. Celui qui pensait toujours à la jeunesse montante. Celui qui voulait toujours parler d’avenir. Tu vas nous manquer Jacques. Tu vas me manquer. Merci pour tout!»

Denis Coderre, ancien maire de Montréal et ancien ministre libéral à Ottawa: «Jacques Ménard était un allié, un visionnaire, un modèle de dévouement et d’altruisme. Un homme d’une grande loyauté et d’intégrité. Nous perdons un grand montréalais, un homme d’exception un monument qui a contribué à relancer Montréal. Je perds un ami, un frère. Adieu Jacques.»

Projet Baseball Montréal: «Qu'il repose en paix. Un grand montréalais qui à son tour militait pour le succès à long terme de Nos Amours.»

Hubert Bolduc, président d’Investissement Québec International: «Montréal perd son plus fidèle amoureux, le Québec, un grand homme et je dis adieu à un mentor exceptionnel. Salut Monsieur Ménard. Condoléances sincères à la famille.»